Yökerhoyrittäjä Janne Koivunen tuntee omakseen roolin kolmen pojan isänä. Kiireinen yrittäjyys ei estä olemasta hyvä vanhempi.

Janne Koivunen on totuttu näkemään lehden palstoilla, kun kaivataan kommenttia yrittäjyydestä, nyt erityisesti yökerhobisneksestä: Miten korona-ajasta on selvitty, miten toimii koronapassi?

Koivusella on kuitenkin toinen tärkeä titteli yrittäjän lisäksi. Hän on myös isi. Jannella ja yrittäjäpuoliso Minna Koivusella on pojat Roope, 16, Leevi, 14 ja Teemu, 10.