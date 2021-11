Lehtisellä on tapana istua aina keskellä olohuoneen sohvaa. Sohvan yläpuolella oleva seinä on toistaiseksi tyhjä, sillä tila on varattu Lehtisen ikuisuusprojektille: vuonna 2018 aloitetulle ryijylle. ”Näin suunnittelijapariskunta Saanan ja Ollin Elonkierto-ryijyn aikoinaan netissä ja ihastuin heti, mutta sen hintalappu oli 4 000 euroa. Päätin tehdä vastaavan itse.”