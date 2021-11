Ferrarilla kaahailusta syytteen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta saanut tosi-tv-hahmo ei saapunut itse käräjäoikeuden istuntoon.

Satakunnan käräjäoikeus on antanut tuomionsa tosi-tv-ohjelma Ex on the Beachista tunnetuksi tulleelle porilaiselle Henrik Mykrälle.

Rikossyytteet koskivat Ferrari 458 -urheiluautolla kaahailua kakkostiellä Porissa huhtikuussa 2020. Sosiaalisessa mediassa levinneen videon mukaan Mykrä ajoi urheiluautolla yli 300 kilometrin tuntinopeudella.