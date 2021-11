Kankaanpäässä Porintiellä henkilöauton, pakettiauton ja rekan kolari, tie suljettu liikenteeltä

Kankaanpäässä valtatie 23:lla sattui tiistai-iltana liikenneonnettomuus, jossa olivat osallisina henkilöauto, pakettiauto ja rekan perävaunu.

Onnettomuus sattui Veneskosken risteyksen lähistöllä. Päivystävä palomestari Toni-Pekka Kuusniemi pitää todennäköisenä, että kyseessä oli peräänajo.

Onnettomuudessa vaurioitui pahimmin henkilöauto. Autossa oli kaksi henkilöä, joista toinen loukkaantui vakavasti, toinen lievästi. Pelastuslaitos joutui irrottamaan kuljettajan autosta.

Tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikalla on liikenteenohjausta ja onnettomuuspaikan raivausta. Henkilöautoille on kiertotie Soikanraitin kautta. Raskaalle liikenteelle ei ole kiertotiemahdollisuutta.

Aiemmin illalla Tieliikennekeskus lähetti huonon kelin liikennetiedotteen. Tiet ovat paikoin liukkaita Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Palomestari Kuusniemen mukaan onnettomuuspaikka ei ollut enää liukas sillä lämpötila on reilusti plussan puolella.