Valtatie 8 on parantunut ja paranee, koska sillä on monta hyvää ystävää – valtatie 2:n ainoa iso kaveri on Pori

Kasitie on Porin lisäksi tärkeä väylä Turulle, Raumalle, Vaasalle, Kokkolalle ja Oululle. Kakkostiellä vain sen päätepisteessä on yli 30 000 asukkaan kaupunki. Se on Pori.

Valtatie 8 on raskaan liikenteen ja työmatkaliikenteen länsisuomalainen valtavirta. Kuva on Rauman Lakarin yritysalueen vaiheilta.

Mitä ovat kasitieverkosto ja VT8-verkosto? Edellinen on valtatie 8:n kehittämistä edistävä viiden maakunnan yhteenliittymä. Maakunnat ovat pohjoisesta etelään Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi.