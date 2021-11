Main ContentPlaceholder

Satakunta

Työvoiman saanti on Satakunnan akkubisneksen kohtalonkysymys – sama pätee lupien saamisen hitauteen koko maassa

Akkuteollisuudella ja teknologiametallialalla on maakunnassa paljon kasvupotentiaalia, mutta tekijöistä on pulaa jo nyt. Maakunnassa on muun muassa liian vähän diplomi-insinöörejä, eikä metallurgia kiinnosta nuoria.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

BASF:n akkumateriaalitehtaasta tulee Harjavaltaan merkittävä teollisuuslaitos. Kuva on heinäkuulta.

Puute korkeasti koulutetuista erikoisosaajista ja muusta työvoimasta on Satakunnan nousevan akkuteollisuuden ja teknologiametallialan kasvun suurin este. Tätä mieltä ovat toimialan johtavat toimijat maakunnassa. Valtakunnallisesti korkea kynnys on myös hankkeiden luvitus. Se voi kestää vuosia. Sama pätee oikeusprosesseihin, jos sellaisiin joudutaan.