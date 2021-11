Main ContentPlaceholder

Satakunta | Taistelualukset

Puolustushallinto julkisti taistelualusten suunnittelun merkittävän viivästymisen Rauman telakalla – ”Käynnissä ei ole syyllisten etsintä”

RMC-telakka on puolustusministeriön mukaan ilmoittanut, että uusien taistelualusten suunnittelu on aikataulusta jäljessä vähintään puoli vuotta. Puolustusvoimille laivojen mahdollinen myöhästyminen on kustannuskysymys.

Puolustusvoimien vuonna 2019 julkaisema havainnekuva Laivue2020:n aluksista.

Rauma Puolustusministeriö julkisti aiemmin viikolla, että merivoimille tilattujen Laivue 2020 -alusten suunnittelu on myöhässä 6–12 kuukautta. Asia tuli esiin puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Purasen tiistaina julkaisemassa blogitekstissä.