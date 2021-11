Omaisuuttaan voi suojella kovillakin keinoilla

Siinä vaiheessa, kun suurpeto pyörii omassa pihapiirissä ja se on aiheuttamassa vaaraa ihmisille tai kotieläimille, oikea tapa on ilmoittaa asiasta välittömästi hätäkeskukseen.

”Hätäkeskus on se väylä, millä nykyään saa yhteyden poliisiin. Kun tilanne on päällä, silloin kontakti on otettava sinne. Vielä nykyäänkin monella ihmisellä on todella korkea kynnys soittaa hätäkeskukseen, mutta se on tällä hetkellä voimassa oleva tapa. Jos havaitsee vaikkapa suden jäljet yön jälkeen pihassa, silloin oikea tapa toimia on ilmoittaa asiasta petoyhdysmiehelle”, kertoo Pohjois-Satakunnan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Tapio Loukkaanhuhta.

Äärimmäisyyksiin menevässä tilanteessa omaisuuttaan, kuten kotieläintään, voi suojella kovillakin keinoilla.

”Siinä vaiheessa, jos peto on hyökännyt kimppuun ja esimerkiksi kotieläimen pelastaminen on vielä mahdollista, kovatkin keinot ovat sallittuja. Pienimmän haitan periaatteella.”

Loukkaanhuhta muistuttaa kuitenkin, että jos kotieläin on jo ehtinyt kuolla petoeläimen hyökkäyksessä, silloin esimerkiksi pedon ampuminen ei ole enää sallittua.

Mikäli pihapiirissä liikkuu toistuvasti petoeläimiä, riistakeskukselta voi anoa karkottamispäätöstä.

”Karkottamispäätöksen anominen on maksullinen ja koskee vain sitä yhtä tiettyä eläintä. Toinen vaihtoehto on se, että asia etenee viranomaisten kautta.”