Tiltistä saa apua, mikäli rahapelihoukutus kasvaa liian kovaksi – matalan kynnyksen toiminta jalkautui tänä syksynä myös Kankaanpäähän

Tiltti-hankkeen avoimiin päivystyksiin ovat tervetulleita kaikki rahapeliongelmista kärsivät ja heidän läheisensä.

Suomalaiset ovat rahapelikansaa. Monilla pelaaminen pysyy hallinnassa, mutta kun pelaamisen hallinnan tunteen menettää, seuraukset voivat olla hyvin ikäviä niin ongelmasta kärsivälle kuin myös hänen lähipiirilleen.

Rahapeliongelmat koskettavat yhteiskunnassamme monia. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen Suomalaisten rahapelaaminen 2019 -tutkimuksen mukaan jopa reilulla viidenneksellä kansalaisista löytyy lähipiiristä ongelmapelaajan kriteerit täyttävä läheinen.

Rahapeliongelmien hallintaan ja auttamiseen keskittynyt Tiltti-toiminta on rantautunut syksyn aikana myös Kankaanpäähän. Porissa ja Raumalla Tiltti Satakunta -hanke on toiminut jo puolentoista vuoden ajan.

Toiminnan koordinaattori Sanna Paalan mukaan täysiin vastaavanlaista toimintaa Satakunnassa ei ennen Tilttiä ole ollut.

”Me emme vaadi ennakkoon ilmoittautumisia tai diagnooseja. Toimintamme ei vaadi tänne tulijalta myöskään erityistä sitoutumista, vaan aina edetään kulloisenkin oman tilanteen tai aikataulujen mukaan”, kertoo Paala.

Hankkeen ensimmäinen puolitoista vuotta on osoittanut, että peliongelmaisten profiilia ei voi yleistää tiettyyn ikä- tai sukupuoliryhmään.

”THL:n tutkimusten mukaan peliriippuvaisuuden riskialttius on suurinta nuorten miesten ryhmässä. Tänä syksynä meidän toimintaan on tullut mukaan paljon nuoria naisia. Mukana on kuitenkin tasaisesti nuoria sekä vanhempia ihmisiä.”

Oma tai läheisen huoli on Paalan mukaan hyvä syy hakeutua keskustelemaan mahdollisesta ongelmasta. Monesti ensimmäiseen yhteenottoon saattaa liittyä jonkun läheisen ihmisen kannustus avun hakemiseen.

”Välttämättä peliongelmainen ei itse tunnista avuntarvetta vielä siinä vaiheessa, kun läheinen kannustaa hakemaan apua. Autamme peliongelmaisia, mutta myös yhtä lailla heidän läheisiään. Monesti läheisen peliongelma saattaa tulla esiin hyvin yllättäen, ja se voi olla kova paikka myös ongelmaisen lähipiirille.

Paala toteaa, että tutkimusten mukaan korona-aika on laskenut rahapelaamista. Iso syy laskulle löytyy siitä, että kauppojen peliautomaatit olivat pahimman korona-ajan kokonaan suljettuna.

”Tutkimukset eivät osoittaneet erityistä piikkiä internetpelaamisen suhteen, mikä on toki hyvä asia. Tietysti mikäli sulkutila olisi jatkunut pidempään, se olisi voinut näkyä enemmän myös internetpelaamisen puolella.”

Seuraavan kerran Tiltin avoin päivystys palvelee Kankaanpään Järjestötalossa (Taipaleenkatu 5) maanantaina 13. joulukuuta kello 15–18 välisenä aikana.

Keskiviikkoisin Tiltti palvelee myös verkossa toimivan chatin kautta. Tarjolla on ryhmäkokoontumisten lisäksi yksilöohjausta, joko fyysisesti tai puhelimen välityksellä.

”Monille ryhmäkokoontuminen saattaa olla iso kynnys. Kannustamme kuitenkin tulemaan ryhmiin, sillä niissä on saatavilla vertaistukea muilta. Mukana on niin vielä peliongelmien kanssa kamppailevia kuin myös jo ongelman haltuun saaneita henkilöitä.”