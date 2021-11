Jouluna on mahdollista antaa apua monella eri tavalla. Lahjoja voi viedä eri paikkoihin ja niitä voi tehdä myös verkossa.

Joulu on aika, jota monet odottavat innolla. Silloin saa viettää aikaa perheen kanssa ja katsoa lasten iloa, kun nämä avaavat omia lahjojaan. Aikuinenkin voi joskus saada itselleen toivotun paketin. Toisille ajatus joulusta on tuskainen ja stressaava, koska rahat eivät yksinkertaisesti riitä edes lasten lahjoihin. Niukkuudessa elävien lasten määrä on kasvanut korona-aikana selvästi.

Joulun alla monella on myös aito halu auttaa niitä, jotka ovat vähävaraisempia. Auttaminen onnistuu monin eri tavoin Satakunnassa, Suomessa ja maailmanlaajuisestikin.

Joulupuu-keräys

Joulupuu antaa lahjan niille lapsille ja nuorille, jotka muuten saattaisivat jäädä ilman. Joulupuu-keräyksen järjestäjinä toimivat pääasiassa nuorkauppakamarit eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Keräysaika on tänä vuonna 8. marraskuuta–6. joulukuuta.

Porissa keräyksen toteuttaa Porin Nuorkauppakamari ja lahjat jakaa paikalliset sosiaalitoimet. Lahjoja voi toimittaa joulupuiden alle muun muassa isommissa kaupoissa ja kauppakeskuksissa ainakin Porissa, Ulvilassa, Merikarvialla, Harjavallassa, Pomarkussa, Siikaisissa ja Kankaanpäässä.

Viime vuosina on ollut pulaa erityisesti 11–20-vuotiaiden nuorten lahjoista, sillä heitä on eniten lastensuojelun piirissä. Lahjakortit ovat olleet ylivoimaisesti suosituin lahja, mutta antaja saa päättää itse, mitä hän haluaa keräykseen lahjoittaa. Vastauksia heränneisiin kysymyksiin ja myös erilaisia vinkkejä lahjoihin saa Joulupuun nettisivuilta.

JouluILO-lahjakeräys

Rauman perinteinen joululahjakeräys järjestetään tänä vuonna JouluILO-keräyksenä yhteistyössä Rauman kaupungin ja Nuorkauppakamarin kanssa. Edellisvuosien tapaan keräyksen tarkoituksena on välittää joululahjoja niille perheille, joissa lahjan hankkiminen lapselle on taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeaa.

Lapsi, nuori tai heidän vanhempansa voivat käydä toivomassa lahjaa täyttämällä lomakkeen. Lahjojen saajien tulee olla raumalaisia, alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Toiveet ja toivojien tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Lahjatoiveita otetaan vastaan torstaihin 9. joulukuuta saakka.

Lahjatoiveisiin ja lisätietoihin voi tutustua Nuorkauppakamarin keräyssivulla. Keräystä varten hankitut paketit tulee viedä Rauman Prisman joulukuusen luona olevalle keräyspisteelle sunnuntaihin 12. joulukuuta mennessä.

Hyvä Joulumieli

Hyvä Joulumieli -keräys järjestetään vuonna 2021 jo 25. kerran. Keräys alkaa 19. marraskuuta ja jatkuu jouluaattoon asti. Vuosien varrella keräyksellä on tuettu satojatuhansia perheitä. Tämän vuoden keräystavoite on 2,5 miljoona euroa, jonka avulla jaettaisiin 70 euron arvoisia lahjakortteja 36 000 perheelle.

Lahjakortti auttaa vaikeissa tilanteessa olevia lapsiperheitä, joilla on vaikea tilanne esimerkiksi työttömyyden, sairauden, ylivelkaantumisen, perheen pienituloisuuden tai jonkin muun kriisitilanteen takia.

Keräyksen toteuttavat Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhdessä Ylen kanssa.

Pelastusarmeija

Joulupadat ovat jälleen kaduilla ympäri Suomen 15.–23. joulukuuta. Keräyksellä tuetaan vähävaraisia lapsiperheitä, pienituloisia eläkeläisiä, työttömiä ja työkyvyttömiä, syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria sekä ruoka-apua tarvitsevia opiskelijoita. Osa varoista jaetaan ennen joulua, osa seuraavan vuoden aikana.

Joulupataan voi tehdä lahjoituksen myös Mobilepayn, Pivon, Siirron, tekstiviestin, kuukausittaisen toistuvan lahjoituksen tai tilisiirron kautta.

APUA Satakunta

Apua Satakunta on vapaaehtoisvoimin pyöritettävä Facebook-ryhmä, jossa avun tarpeessa olevat ja apua tarjoavat voivat kohdata henkilökohtaisemmalla tasolla. Siellä voi kertoa minkälaista apua on vailla, ja avuntarjoaja saa päättää, kenelle hänen apunsa menee. Pienikin lahja voi tuoda joulun moneen kotiin.

Antaja ja saaja sopivat keskenään avun toimittamisen yksityiskohdista. Ryhmä on perustettu alunperin joulun alla vuonna 2014 ja se toimii ympäri vuoden.

Operaatio Joulun Lapsi

Operaatio Joulun Lapsi on kansainvälinen projekti, jonka virallinen edustaja Suomessa on Patmos Lähetyssäätiö. Joulun Lapsi vie iloa Euroopan köyhimmille lapsille kenkälaatikoihin pakatuilla joululahjoilla. Kenkälaatikkolahjojen valtakunnallinen palautusviikko on 15.–22. marraskuuta.

Kirkon ulkomaanapu

Kirkon ulkomaanavun aineettomat lahjat auttavat kehitysmaissa. Köyhä perhe saa niiden avulla esimerkiksi vuohen tai aliravitut lapset saavat ruokaa. Isompien lahjoitusten avulla voidaan puolestaan rakentaa esimerkiksi kaivo, hankkia koulutusta tai ruokaa koko kylälle. Lahjan saajalle voi lähettää myös joko sähköisen tai paperisen kortin.

Pelastakaa lapset

Pelastakaa lapset ry:n aineettomat lahjat auttavat lapsia Suomessa ja ympäri maailman. Toivekaupasta voi valita sopivan lahjan, kuten esimerkiksi koulutarvikkeita, ruoka-apua tai harrastusmahdollisuuden vähävaraiselle lapselle.

Koronan takia moni perhe on ajautunut ahdinkoon ja yhä useampi lapsi ja nuori on vaarassa syrjäytyä. Joulukeräykseen lahjoittamalla voi osallistua lasten syrjäytymisen ehkäisemiseen Suomessa.

Hope, joululahjaksi harrastus

Jos perheen talous on tiukalla, lapsilla ja nuorilla ei välttämättä ole mahdollisuutta edes yhteen harrastukseen. Joskus rakkaasta harrastuksesta on pakko luopua perheen rahatilanteen takia. Hopen joulukeräyksessä on mahdollisuus tukea lasten ja nuorten harrastamista. Tavoitteena on ollut jakaa harrastustukea 2500 lapselle vuonna 2021. Harrastuksen tukeminen on konkreettinen lahja, josta on saajalle iloa koko vuoden ympäri.

Puuttuuko listalta joku kohde, joka sinne mielestäsi kuuluisi? Vinkkaa meille erityisesti Satakunnassa järjestettävistä joulukeräyksistä sähköpostiosoitteeseen: sk.toimitus@satakunnankansa.fi