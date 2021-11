Porissa on tehty varsinkin 2000-luvulla paljon työtä, jotta tällainen tilanne ei pääsisi syntymään. Pelkästään tulvapatoja on noin 30 kilometriä.

Suurtulva olisi onnettomien yhteensattumien summa ja valtava taloudellinen sekä inhimillinen tragedia. Sellaisen mahdollisuus on pieni, mutta leudot ja sateiset talvet ovat lisänneet riskiä.

Pori

Tilannekatsaus voi olla tällainen vaikkapa ensi vuodenvaihteen jälkeen:

Talvi on ollut erittäin sateinen ja lämpötiloiltaan hyvin vaihteleva. Itämerellä on liikkunut tammikuussa voimakkaita myrskyjä. Ne ovat puskeneet vettä Itämeren laidalta toiselle. Siksi meren pinta on Satakunnan rannikolla ennätyksellisen korkealla.