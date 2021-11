Talousarvioesityksessä kunta on tekemässä panostuksia myös vesihuoltonsa toimivuuteen.

Eurajoki

Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi on antanut talousarvioesityksensä vuodelle 2022. Talousarvio perustuu 18 prosentin kunnallisverotasoon käyttötalouden asettuessa hieman ylijäämäiseksi.

Vuoden 2022 investointitaso Eurajoen kunnalla on 6,7 miljoonaa euroa. Summa on korkeampi verrattuna aikaisempiin vuosiin johtuen monitoimihallin investoinnista, jonka osuus ensi vuodelle on 2 miljoonaa euroa. Hankkeen arvioitu kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 7 miljoonaa euroa vuosille 2022–2023. Monitoimihalli on ensi vuoden investointilistalla ehdollisena, sillä sille odotetaan valtionosuuspäätöstä.

Valtatie 8:n perusparannuksen kuntaosuus on 1,2 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Muita merkittävimpiä investointikohteita ovat Lavilanmetsä III omakoti-alueen laajennus 450 000 euroa, Uuden kaupan palveluiden alueen kunnallistekniikka 700 000 euroa (Lotilan pelto) sekä vesilaitoksen investoinnit 730 000 euroa sekä lukuisat kunnan infran ja rakennuskannan parannukset.

Muita investointeja ovat muun muassa kunnanvirasto saneerauksen suunnittelu- ja korjaustöiden aloitus, Sydänmaan kylän ja Laitakarin kevyen liikenteen väylien rakentamisen aloitus, Luvian ja Eurajoen kuntoportaat, Nosturin saneeraus (Eurajoen vanha paloasema), Merihelmen yleisösaunan saneeraus, Korpelantien-Jalmarintien yhdystien rakentamisen suunnittelu, Urheilukentän peruskorjaus, Hiekkatekonurmi Boccia Luvia ja Kaunissaaren kulttuurihistoriallisen ulkoilu- ja retkeilyalueen kehittäminen.

Eurajoen kunnan väestökehitys on ollut positiivinen viime vuosina.

Elokuussa 2021 vakinaisia henkilöitä oli Eurajoen kunnan palveluksessa 364 ja määräaikaisia 82 eli yhteensä 446 henkilöä.

Eurajoen kunnanvaltuuston päättää vuoden 2022 talousarviosta 15.12.2021 kokouksessaan.