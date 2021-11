Ilkivalta iski Porin Etelärannassa sijaitsevaan veistokseen.

Töhryt teokseen on tehty mustalla tussilla.

Sibelius-monumentistaan tunnetun professori Eila Hiltusen suunnittelema teräsveistos Polyfonia on pahoin töhritty Kokemäenjoen puoleiselta sivultaan.

Polyfonia paljastettiin 31. maaliskuuta vuonna 1987 Etelärannassa. Hiltuselle itselleen teos oli tärkeä. Taiteilija otti aikoinaan ärhäkästi kantaa muun muassa siihen, että Etelärannassa sijainnut Jazzkatu peitti näkyvyyttä teokseen.

Polyfonia on 3,6 metriä korkea, ruostumattomasta teräksestä valmistettu veistos. Teos on koottu 3 millimetriä ohuista teräslevyistä, ja osia teoksessa on kaikkiaan 55 kappaletta. Työtunteja veistokseen tehtiin kokonaisuudessaan noin 3 000.

Rosenlew-yhtiön tilaaman veistoksen paljastivat aikoinaan sen tekijät eli ylityönjohtaja Heikki Virta, levysepät Ola Lamminpää ja Jaakko Kivistö sekä hitsaaja Veijo Lindroos.