Porin Shakinystävien kunniapuheenjohtaja ja Suomen shakkiväen arvostama Veikko Valo (s. 25.8.1945) lähti valoa kohti, nukkuen pois syyskuisena sunnuntaina 26.9.2021 Kerttu-puoliso rinnallaan.

Veikon saavutukset shakin saralla sekä valtakunnallisesti että paikallisesti ovat huomionarvoiset. Veikko toimi muun muassa Suomen Shakkiliiton hallituksessa 25 vuotta ja oli ennen kaikkea porilaisen shakkikulttuurin sielu ja sydän. Porin Shakinystävien peräsimessä Veikko toimi vuodesta 1978 alkaen ja johti seuraa huumorintäyteisellä ja määrätietoisella otteella viimeiseen hengenvetoonsa saakka yli 40 vuoden ajan. Veikon shakkiura huomioitiin lukuisin ansiomerkein.

Veikko oli verraton tietovisailija ja ammensi uskomattoman määrän eri alojen tietoutta kirjoista, joilla hän myös ansaitsi elantonsa pitäessään omaa antikvariaattia Helsingin ja Porin liikehuoneistoissa. Toinen Veikolle tärkeä rentoutumisen muoto oli klassinen musiikki, jota hän usein kuunteli myös hääriessään Porin shakkihuoneella.

Shakki sen monissa eri muodoissaan – shakin pelaaminen, shakkitehtävien laatiminen ja ratkaiseminen, shakkikilpailujen järjestäminen, shakkipalstan kirjoittaminen, shakkikoulun perustaminen ja opettajana toimiminen sekä shakkikirjojen kerääminen – olivat Veikolle elämäntapa. Vuonna 1965 Veikko oli vasta parikymppinen nuorimies, kun hän asettui simultaanissa yhtä shakin suurmiestä, Eero Böökiä, vastaan. Veikko onnistui yllättämään Böökin simultaanipelissä loppupelin siirrolla, jonka vaikutus Porin shakkielämään osoittautui Veikon uran myötä arvaamattoman suureksi.

Veikko kasvatti mainettaan vaarallisena loppupelaajana voittamalla myös toisen shakin suurmestarin, Heikki Westerisen, simultaaniottelussa vuonna 1971. Veikko oli myös taitava hyökkäyspelaaja ja voitti peliurallaan muun muassa SM-kultaa tehtäväshakissa 1976 (jaettu), joukkuesarjan SM-kultaa 1987, Satakunnan mestaruuden 1996 sekä Porin mestaruudet vuosina 2003 ja 2009.

Sen lisäksi että Veikko organisoi shakkikilpailutoimintaa viikoittain Porin shakkikerholla, hän järjesti kilpailuja säännöllisesti ympäri Satakuntaa ja porilaisissa kouluissa sekä toimi lukuisten SM-kilpailujen vetovastuullisena järjestäjänä ja tuomarina noin 40 vuoden ajan. Historian kirjat osoittavat, että Veikko oli mukana pelaamassa ja järjestämässä Suomen suurinta ja monien mielestä myös yhtä vuoden hienointa shakkitapahtumaa – joukkuepikashakin SM-kilpailua – yli 50 vuoden ajan, mikä on kenelle tahansa huomionarvoinen saavutus.

Lähes yhtä monta kertaa kuin Veikko sanoi, että tämä on sitten aivan ehdottomasti viimeinen joukkueblixti, jota hän on järjestämässä, niin yhtä monta kertaa Veikko lopulta totesi, että: "Eiköhän me kerran vielä voida tämä järjestää."

Veikon tarmokkuuden ja toimeliaisuuden ansiosta joukkuepikashakkikilpailut on pelattu jo seitsemän kertaa Porissa. Kyseistä kilpailua ei olekaan pelattu missään muualla niin monta kertaa kuin Porissa. Tämän suurtapahtuman järjestäminen on ollut myös tärkeä tulonlähde, jonka ansiosta Porin Shakinystävillä on jo pitkään ollut hyvä oma shakkihuone, pelit, kellot ja nappulat sekä todennäköisesti Suomen suurin shakkikirjasto.

Veikko oli porilaisen ”shakkihulluuden” ilmentymä ja legenda jo eläessään. Mukavia muistoja Veikosta on jäänyt sadoille shakinystäville ympäri Suomea.

Yksi ehkä vähimmälle huomiolle jääneistä, mutta porilaisen shakkikulttuurin jatkuvuuden kannalta merkittävä teko, on ollut Porin Shakkikoulu, jonka Veikko perusti yli 25 vuotta sitten. Sen kautta shakkipelin pariin on juurtunut suurehko määrä porilaisia, joista useampi on yltänyt Veikon oppien siivittämänä aina shakkimestarin arvoon saakka.

Shakillisten saavutusten lisäksi Veikko oli monille nuorille ja vanhemmillekin pelaajille esikuva, verraton seuramies ja hyvä ystävä, jota suuri joukko shakinystäviä jää haikeana kaipaamaan. Kun elämän valtamerellä punertava auringonlasku piirtää horisonttiin lupauksen huomisesta, jää Valo pysyvästi sydämiimme.

Mika Jakovaara

Porin Shakinystävät