Satakunnan pelastuslaitos sai hälytyksen vahingontorjuntaan varhain torstaiaamuna.

Huittinen

Satoja litroja kevyttä polttoöljyä on valunut säiliöstä maaperään yrityksen pihalla Nanhiantiellä Huittisissa. Yrityksen työntekijät huomasivat vuodon torstaina aamulla ja hälyttivät pelastuslaitoksen paikalle kello 6.06.

”Polttoainesäiliöstä on valunut maaperään 500–1 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Ihan koko säiliö ei ole tyhjentynyt. Öljyä on sorapiha-alueella, jossa on aika paljon tavaraa päällä. Nyt siirrellään tavaroita, että päästään kaivinkoneella siirtämään maata pois, kuvaili päivystävä palomestari Miikka Jylhä tilannetta aamuseitsemän jälkeen.