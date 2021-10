Rauma

Unajassa Rauman kaupungin eteläpuolella sijaitseva Unajanlahden luontopolku ja lintutorni siirtyvät Metsähallitukselta Rauman kaupungin hoitoon. Kaupunki vuokraa valtiolta Unajan Jokisuunkarran tilan. Sopimus ulottuu vuoteen 2030.

Unajanlahti on erityisesti lintuharrastajien suosima retkikohde ja se on arvioitu maakunnallisesti arvokkaisiin lintuvesialueisiin. Alue on saavutettavissa Rauman kaupungista helposti pyöräillenkin ja on sen ansiosta suosittu retki- ja virkistyskohde.

Rauman kaupungin tekninen valiokunta hyväksyi Metsähallituksen kanssa neuvotellun vuokrasopimuksen. Merkittävin velvoite on alueen hoito ja tornirakenteiden kunnossapidosta huolehtiminen. Kaupunki maksaa valtiolle vuokrana 60 euroa kertakorvauksena.

Metsähallitus on vähentänyt pienten kohteiden ja yksittäisten lintutornien ylläpitoa. Unajanlahden Jokisuunkarra on yksi valtion hoitokohteiden vähennysohjelmaa ja Metsähallitus tarjosi aluetta ja tornia kaupungille.

Lintutorni on kunnostettu taannoin. Rauman kaupunki toimitti remonttiin materiaalit ja kunnostustyön teki talkoilla Unajan kyläyhdistys, joka on vastannut tornin ja nuotiopaikan ylläpidosta.