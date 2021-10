Kuuskajaskarin rakennukset ovat päässeet heikkoon kuntoon. Kylmäpihlajan majakkasaaressa tilanne on parempi.

Kuuskajaskarin kasarmirakennus on vuodelta 1966 ja peruskorjauskunnossa. Käyttöä kasarmirakennuksella on kuitenkin niukasti. Kaupunki on suunnitellut rakennuksen purkamista. Sekin on kallista: kustannusarvio on yli kaksi miljoonaa euroa.

Rauma

Kaupungin omistukseen siirtyneet saariston rakennukset on inventoitu, ja merkittävä osa kiinteistöomaisuudesta on päässyt huomattavan heikkoon kuntoon.

Rauma omistaa 13 saaressa yhteensä 72 rakennusta. Kaupungin kiinteistöalan konsultilla, Trellum Consultingilla teettämä selvitys kertoo saarikohteiden keskimääräisen kuntoisuusluokan olevan 46,5 prosenttia, kun uuden kuntoa vastaavilla se on 100 prosenttia.

Karu laskelma kertoo, että saarten kiinteistöomaisuudesta 90 prosenttia on perusparannustarpeessa. Saarten rakennuskannasta huono- tai välttäväkuntoisiksi arvioitiin 82 prosenttia eli 67 rakennusta.

Näistä runsaat puolet on arvioitu niin huonokuntoisiksi, ettei korjaaminen ole perusteltua. Osa on päässyt purkukuntoisiksi. Heikkokuntoisimmista rakennuksista merkittävä osa on hyvin vähäisellä käytöllä.

Kuuskajaskari on kaupungin saarikiinteistöjen suurin keskittymä. Puolustusvoimilta pari vuosikymmentä sitten hankitulla saarella on kaikkiaan 31 rakennusta, joista osa on suojeltuja. Selvityksen mukaan korjattavaa ja kohennettavaa on määrällisesti eniten, ja iso osa rakennuksista on erittäin heikkokuntoisia.

Rannikkotykistön linnakevaruskunnan suurin rakennus on vuonna 1966 rakennettu kasarmi, jonka huoneala on noin 4 200 neliömetriä. Peruskorjauskuntoisen rakennuksen käyttö on ollut vähäistä. Kaupunki on suunnitellut kasarmirakennuksen purkamista.

Kuuskajaskarissa on useita puolustusvoimien henkilökunnan asuinrakennuksia, joiden kuntoisuusluokka on heikko. Syksyn aikana Kuuskajaskarista puretaan kolme asuinrivitaloa, joissa on kosteusvaurioita.

Konsulttiarviona on, että Kuuskajaskarin rakennusten laskennallinen korjausvelka on noin 5,4 miljoonaa euroa.

Parhaimmassa kunnossa saarikiinteistöistä ovat Kylmäpihlajan majakkasaaren rakennukset. Korjausvelkaa on myös Kylmäpihlajassa.

Konsulttiselvityksen mukaan Rauman saaristokohteiden kiinteistöomaisuuden jälleenhankinta-arvo on noin 23,3 miljoonaa euroa ja nykyinen tekninen arvo noin 10,8 miljoonaa euroa. Tyydyttävään kuntoluokkaan nostaminen edellyttäisi vähintään noin 6,7 miljoonan euron perusparannusinvestointeja.

Rauman kaupungin rantakiinteistöjen määrä on edelleen kasvussa, sillä Rauman seurakunta on luopumassa Petäjäksen kesäkodin ja lomakodin tonttien vuokra-oikeuksista. Niiden mukana kaupungille on tulossa 10 rakennusta.

Saarikiinteistöselvitys on Rauman kaupungin teknisen valiokunnan käsittelyssä tämän viikon kokouksessa.