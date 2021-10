Tällainen on Arja Laulaisen visio Porista: ”Pelkästään kuristamalla ja supistamalla tavoite ei toteudu”

Porin kaupunginhallitus on samaan aikaan tarkkailuluokka ja opettajainhuone. Karttakeppiä heiluttaa sen puheenjohtaja, historian ja yhteiskuntaopin lehtori Arja Laulainen.

Kesäkuun kuntavaalien jälkeen aloittanut Porin uusi kaupunginhallitus on jännittävä kokoonpano. Sen nuorin jäsen on vuonna 1992 syntynyt Laura Pullinen (vihr.) ja vanhin on vuosikertaa 1952 oleva Tapio Furuholm (vas.).

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen (sd.) näkee 40 vuoden ikähaitarin rikkautena, joka koituu kaupunkilaisten hyväksi näkemysten monipuolisuudella.