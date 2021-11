Juristi Kaisa Harjunpää on Satasoten väliaikaisen valmistelutoimielimen (vate) henkilöstöasioiden jaoston vastuuvalmistelija. Hän tietää, missä mennään. Iso päämääräkin on tiedossa, mutta yksityiskohdissa on vielä paljon yhteensovittamista.