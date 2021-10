Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Rauman kaupunki muuttaisivat vuosia tyhjillään olleet rakennukset asuinkäyttöön. Laatikkomaisen ruokalan tilalle tulisi uusi asuinkerrostalo.

Keskeisellä paikalla Rauman kaupunkikeskustassa ja -miljöössä sijaitsevan yliopiston Seminaarinmäen osan muuttaminen asuinkäyttöön on saanut vastaansa yli 2 000 allekirjoittajan adressin. Seminaarinmäen asemakaavamuutosehdotuksen muistutusaika umpeutui torstaina.

Tyhjäkäytölle jääneiden vanhojen rakennusten ja uuden asuinkerrostalon kaavamuutosta vastustavat Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen ainejärjestö Opekas ry ja muut kampuksen ainejärjestöt sekä Turun yliopiston ylioppilaskunta ja perinneyhdistys Myllymäen kilta.

Kampusrauha-adressi on kerätty internetin adressit.com-palvelussa ja adressissa on 2 088 henkilöallekirjoittajaa. Heistä 747 on ilmoittanut kotipaikkakunnakseen Rauman.

Ainejärjestöt vaativat kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallituksen kaavoitusjaostolle osoitetulla adressillaan Seminaarinmäen alueen ja rakennusten säilyttämistä alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan eli opettajankoulutuksessa. Vapautuneita tiloja esitetään vaihtoehtoisesti kunnostettavaksi kasvatuksen, sivistyksen ja kulttuuritoiminnan käyttöön.

Adressissa kannetaan huolta siitä, että alueen rajaaminen yksityiseen asumiskäyttöön sekä uudet liikenneyhteydet rikkovat kulttuurihistoriallisesti merkittävän kampusalueen ja vaarantaa koulutuksen kehitys- ja kasvumahdollisuudet.

Vuosia tyhjillään ja käytöttä ollut Kulinarium-ruokalarakennus on purkulistalla. Rakennuksen tontti osoitettaisiin asuntorakentamiselle.

Asemakaavasuunnittelun luonnosvaiheessa keskustelua nosti opettajankoulutuslaitoksen käytöstä jääneen ruokalarakennuksen korvaaminen uudisrakentamisella ja sen tontin osoittaminen asuinkerrostalolle.

Kaavaehdotuksessa Seminaarinkadun ja Satamakadun kulmaukseen kaavaillun asuinkerrostalon sijoittelua ja rakennusmassoittelua on muutettu luonnosvaiheesta niin, että keskuspuistosta säilyisi näkymä seminaarin alueelle ja vanhoihin rakennuksiin.

Esitetyn kaavaehdotuksen mukaan tontille saisi rakentaa nelikerroksisen asuinliiketalon. Viidenteen kerrokseen sallittaisiin ullakkotilat. Kerrostalo on jaettu kahteen rakennusosaan. Julkisivumateriaaliksi on säädetty puuverhoilu ja kaltevan katon materiaalina olisi konesaumattu pelti.

Asemakaavan päätarkoituksena on osoittaa Seminaarinmäen itäreunan rakennuksille tonttialue, joka mahdollistaisi suojeltujen rakennusten asuinkäytön. Alueen vanha rakennuskanta on edelleen merkitty suojeltavaksi.

Kaavamuutos koskee opettajaseminaarin johtajan asuintaloa, joka oli viime vuosikymmenet hallintorakennuksena sekä Artika-rakennusta ja pajarakennusta. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos luopui rakennusten käytöstä joitakin vuosia sitten.