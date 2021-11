Sijoittaminen on nyt suositumpaa kuin koskaan aiemmin. Mistä se johtuu?

”Taustalla on monia asioita. Halu ottaa vastuuta omasta taloudellisesta tulevaisuudesta on kasvanut. Kysymys on oppimisesta. Sijoittaminen on myös tullut aikaisempaa helpommaksi tuotekehityksen ja teknologian ansiosta. Alhaisen kustannuksen ETF-rahastoihin sijoittaminen on tullut kaikille mahdolliseksi ja enemmän asiaa harrastavat pystyvät ostamaan vaikka amerikkalaisia osakkeita kännykän avulla.”