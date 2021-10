Frisbeegolf on ”hyvän meiningin laji”. Sitä on myös kokemäkeläisten kaverusten laukkutehtailu.

Tilaajille

Kokemäki

Itse kun tekee, saa sellaisen kuin haluaa. Näin voisi tiivistää, mistä Mörrissä on kyse.

Mika Laikko on harrastanut frisbeegolfia vuosikymmenen ajan. Viime vuosina harrastus on vakavoitunut. Hän on kiertänyt paljon alan kilpailuja.

Mitä pidempään harrastaa, sitä enemmän kiinnittää huomiota välineisiin.