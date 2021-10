Kouluopintojen lisänä ja rinnalla Heidillä oppisopimus leipomo-konditoriassa sekä työssä oppimista marketin leipomossa ja tukkukaupassa.

Rauma

Vuonna 2018 voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi on vastannut kaikin puolin raumalaisen Heidi Javanaisen toiveisiin ja tavoitteisiin ammatin hankkimisessa.

Hän voi viettää nyt lokakuun viikonvaihteessa varsin poikkeuksellisena ajankohtana omaa valmistujaisjuhlaansa. Hän saa Winnovasta elintarvike-, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuslinjalta leipuri-kondiittorin perustutkinnon paperit vain hieman yli kahden vuoden opintojen jälkeen. Yleisimmin perustutkinto on noin kolmen vuoden mittainen työrupeama.

Ammatilliseen koulutukseen Heidi Javanainen hakeutui välittömästi peruskouluun jälkeen ja tarkoituksella jo aikuisiässä olevien koulutusryhmiin.

Hän sai jo ensimmäisenä opintovuotena oppisopimuksen Raumalla toimivaan leipomo-konditoria Hentoon. Yrityksellä on Raumalla myös Puistokahvila, jossa Heidi oli jo ennen ammattiopiskelua kesätöissä ja ollut sen jälkeenkin työharjoittelussa kahvilatyöntekijänä.

Lisäksi hän on työskennellyt työssäoppimisjaksoilla Wihuri Oy:n Rauman Metro-Pikatukussa sekä Rauman Prisman Fazer-leipomossa. Näillä oppijaksoilla hän on perehtynyt elintarvikevalmistuksen ja leipomotuotannon raaka-ainetalouteen sekä ruoka- ja kahvileipien tuotantoon.

”Minulle tämä ainakin on sopinut hyvin. Mukavaa on, että on päässyt tekemään kaikkea ja vaihtelevasti erilaisia ja todellisia töitä. Apua ja neuvoja olen saanut kaikissa vaiheissa”, Heidi Javanainen kiittelee.

Seuraavana vaiheena on hänellä jakso työelämää ja sitten toiveena pääsy jatko-opintoihin. Seuraavina asteina ovat ammattitutkinto ja sen jälkeen erikoisammattitutkinto. Nämä vaiheet saattavat vaatia hakeutumista isompiin kaupunkeihin tai ulkomaillekin.

Satakunnan Kansa kertoi 6.10. 2020 Heidi Javanaisen ensimmäisen opintovuoden kokemuksista.

Leipomo-konditoria Hennon yrittäjä Hanna Kukkaro kiittelee puolestaan Heidin työotetta ja aktiivisuutta oppisopimuskoulutuksessa.

”Hän on tehnyt enemmänkin kuin on odotettu, esimerkiksi palvellut englannin kielellä ja ottanut vastaan asiakkaan erikoiskakkutilauksen”, Hanna Kukkaro kehuu oppisopimusoppilastaan.

Hänen leipomoyrityksensä on erikoistunut gluteenittomiin leivonnaistuotteisiin. Tavoitteena on uusien tuotteiden kehittäminen, ja siihen Heidi Javanainen on osallistunut tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa.

Hanna Kukkaron mielestä yritysten on etunsa vuoksi mahdollisuuksiensa mukaan tukea nuorten työssäoppimista ja yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Näin voidaan varmistaa tulevaisuuden ammattityöntekijöiden saantia.

Nuorille ammattiopiskelijoille Hanna Kukkaro suosittelee lämpimästi hakeutumista vaihteleviin työtehtäviin kotipaikkakunnan ulkopuolelle ja ulkomaillekin kokemuksen hankkimiseksi. Hän on itse työskennellyt muun muassa Kanarian saarilla ja Yhdysvalloissa Kaliforniassa ennen yrittäjäuraansa.

Malliksi ja esimerkiksi kelpaa hyvinkin, arvioi Winnovan Rauman elintarvike-, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan lehtori Riitta Alamäki Heidi Javanaisen perustutkinnon suoritusta. Hän ennakoi, että tutkintotodistukseen tulee enimmäkseen kiitettäviä arviointeja.

”Hän on hoitanut opiskelunsa äärimmäisen tehokkaasti. Perustutkinnon opiskelulle tuli kestoksi vain kaksi vuotta ja kaksi kuukautta. Samalla on kertynyt työkokemusta, joka on ensiarvoista käsityönä tehtävässä ammatissa ja työelämässä”, Alamäki sanoo.

Riitta Alamäki mainostaa ammatillisen koulutuksen olevan varteenotettava reitti työuralle ja aina korkeakoulutasolle saakka.

”Heidi esimerkiksi voi edetä seuraavaksi kisälli-mestari -tiellä seuraavaksi leipuri-kondiittorin ammattitutkintoon ja sen jälkeen erikoisammattitutkintoon. Sen jälkeen voi edetä vaikka ammattikorkeakouluun elintarvikeinsinöörin koulutukseen ja miksei yliopistoonkin”, Riitta Alamäki sanoo.

Ammattikoulutusreformia arvosteltiin alkuvaiheessa lähiopetuksen osuuden karsinnasta ja liiasta opintovastuun siirtämisestä opiskelijalle.

Heidi Javanainen sanoo koulun opetuksen sekä työssäoppimisen yhdistelmän palvelleen ainakin hänen opintojaan sujuvasti. Opintotahti on ollut tiivis, mutta selvitettävissä määrätietoisella työasenteella. Päivät ovat kyllä olleet varsin täyteläisiä.

Hän on ottanut kaiken ja vähän enemmänkin irti reformin tarjoamasta yksilöllisestä opinpolusta. Se nimettiin reformissa termillä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Hoks). Ideana on, että teoria- ja lähiopintojen lisänä oppia ja osaamista sekä tutkintonäyttöjä hankitaan oikeassa työelämässä ja töissä.