Saanko asuntolainan millaiseen asuntoon tahansa, entä jos työpaikalla on yt:t? – Kysyimme satakuntalaisilta pankeilta, millainen asuntolainojen tilanne nyt on

Kysyimme paikallisilta pankeilta, millainen tilanne on nyt asuntolainojen myöntämisessä ja mitkä asiat lainan saantiin voivat vaikuttaa.

Asuntokauppaa on käyty vilkkaasti koronavuonna, ja sitä myötä myös asuntolainoja kysytään aiempaa enemmän.

Asuntokauppa on jälleen vilkastunut, mutta saako unelmakämppäänsä helposti asuntolainan? Kysyimme paikallisilta pankeilta, millainen tilanne on nyt asuntolainojen myöntämisessä ja mitkä asiat lainan saantiin voivat vaikuttaa. Vastaajina ovat asiakkuuspäällikkö Anita Simula OP Satakunnasta, joka toimii Harjavallan, Huittisten ja Kokemäen alueella, sekä Jarkko Niemi, Nordean toimipaikanjohtaja Porissa ja Raumalla.

Kiinteistövälittäjien mukaan asuntokauppa on Satakunnassa vilkastunut. Onko myös asuntolainoja myönnetty tänä vuonna tavallista enemmän pankkinne alueella? Miten kuvailisit tilannetta juuri nyt?

”Asuntolainojen kysyntä on ollut meillä hyvinkin vilkasta. Tänä vuonna lainoja on myönnetty enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna”, OP:n Simula sanoo.

”Kuten olemme syyskuussa kertoneet, alkuvuonna ennätystahtiin käynyt asuntokauppa on osoittanut tasaantumisen merkkejä niin kysynnän kuin hintojen kehityksenkin osalta, myös Satakunnassa. Kerroimme samaan aikaan myös, että kauppa on käynyt kuitenkin pandemiaa edeltävää aikaa vilkkaampana, ja näkymät ovat syyskuussa olleet asuntomarkkinoiden osalta vakaat. Alueen kehitystä emme voi tällä hetkellä kommentoida tarkemmin, koska meillä on käynnissä hiljainen aika ennen seuraavaa tulosjulkistusta.

Lainanmyöntökriteerit ovat pysyneet samana koko pandemian ajan tähän hetkeen saakka”, vastaa Nordean Niemi.

Millainen on tällä hetkellä tyypillisin pankkinne myöntämä asuntolaina?

”Kaikki asuntolainat ovat yksilöllisiä, joten haitari on todella suuri. Meillä on myös asiakkaita ympäri Suomea, ei vain omalla toimialueellamme. Siksi esimerkiksi myönnettyjen asuntolainojen keskiarvo ei anna välttämättä oikeaa kuvaa Satakunnasta”, Simula sanoo.

”Kuten olemme julkisuudessa aikaisemmin todenneet, Suomessa keskimääräinen uusi luotto on noin 160 000 euroa, mutta alueelliset vaihtelut on suuria. Satakunnassa asuntojen hintatasossa ei ole ollut suuria muutoksia viime vuoteen nähden. Rakentamisen kysyntä on edelleen suurta materiaalikustannusten noususta huolimatta”, Niemi sanoo.

Entä tyypillinen asuntolainan hankkija?

”Asuntolainan hakijoita on kaiken ikäisiä. Nuoret toki hakevat ensiasuntoon lainaa, mutta on myös asunnon vaihtajia. Myös iäkkäämmät saattavat haluta vaihtaa asuntoa, tai ne, joilla lapset ovat lentäneet pesästä.

Tänä päivänä maksukyvyllä on todella suuri merkitys lainan saamiseen. Asiakkaan täytyy omilla tuloillaan pystyä selviytymään asuntolainasta. Maksukykyyn vaikuttaa myös se, onko muita luottoja, joita pitää maksaa pois”, Simula sanoo.

”Yleisesti voidaan todeta, että asuntolainaa hakevat kaikenlaiset ihmiset. Ensiasunnon ostajien keski-ikä on noussut parilla vuodella viimeisen viiden vuoden aikana. Tilastollisesti sijoituslainojen kysyntä on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Myös omakotitalot ovat kovassa suosiossa, mutta tarjonnan vähyys rajoittaa kauppaa.

Satakunnassa kehitys on ollut saman suuntaista: asuntolainaa hakevat kaikenikäiset, nuoremmat ensiasuntoa ostavat tai asunnon vaihtoa harkitsevat ”varttuneemmat” yhtä lailla. Myös sijoitusasunnot kiinnostavat ostajia ja keskustan läheisyydessä olevat kohteet ovat suosittuja”, kuvailee Niemi.

Onko koronaepidemialla ollut vaikutusta asuntolainoihin? Jos on, niin minkälaista?

”Korona-ajan ilmiö on ehkä se, että haetaan peruskorjauslainaa, nekin ovat asuntolainoja. Monia asuntoja peruskorjataan nyt, ja vaihdetaan esimerkiksi öljylämmitystä muihin lämmitysjärjestelmiin”, Simula sanoo.

”Kuten olemme kesäkuussa kertoneet, asuntojen kysyntä kasvoi koronavuonna ennätysmäiseksi. Huhtikuussa kerroimme, että asuntolainoja on haettu ennätyksellisen paljon”, Niemi sanoo.

Jos pariskunta haluaa hankkia Satakunnasta esimerkiksi 100 000 euron omakotitalon, paljonko heillä pitää olla säästöjä tai vakuuksia sekä vuosituloja, jotta lainan voisi saada?

”Ensiasunnon ostajalle lainaa voidaan myöntää 95 prosenttia asunnon hinnasta, jolloin omaa rahaa pitäisi olla säästössä ainakin 5 000 euroa.

Jos kyse on asunnon vaihtamisesta, enimmäisluototussuhde on 85 prosenttia, joten omarahoitusosuus olisi silloin 15 000 euroa.

Jos vakuuksia löytyy, silloin voidaan päästä 100 prosentinkin rahoitukseen, mutta nämä ovat aina tapauskohtaisia.

Maksukyky katsotaan jokaisen kohdalta erikseen. Esimerkiksi 20 vuoden laina-ajalla kuukausierä olisi noin 500 euron luokkaa”, Simula sanoo.

”Jokainen lainahakemus käsitellään tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti asuntolainan vakuudeksi tulevan asunnon vakuusarvo on 75 prosenttia asunnon markkina-arvosta. Tämän lisäksi on oltava muita vakuuksia.

Ensiasunnon ostajan rahoitettava osuus saa olla maksimissaan 95 prosenttia kauppahinnasta ja asunnonvaihtajan 85 prosenttia. Tärkein kriteeri lainan myöntämiselle on asiakkaan stressitestattu maksukyky”, Niemi sanoo.

Paljon puhutaan siitä, että asuntomarkkinat ovat repeytyneet kahtia, kun väki pakkautuu kasvukeskuksiin. Muuttotappioalueilla asunnon arvo voi laskea ja myynti olla hankalaa. Saako pankista lainan ihan mihin tahansa asuntoon, jos vain maksukykyä piisaa, vai ottaako pankki huomioon sitä, onko lainanhakijan unelmakoti ns. hyvä sijoitus vai ei?

”Hakijan maksukyky ja vakuudet ratkaisevat. Emme me anna ohjeita, mistä asunto tulisi ostaa. Asunnon hankkija voi elää vaikka kymmeniä vuosia samassa kodissa, eikä ole helppoa ennustaa, miten asunnon arvolle käy niin pitkän ajan kuluessa.

Mutta kyllä asunnon sijainti ja alueen markkinat voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, mikä lainasta perittävä marginaali on”, Simula sanoo.

”Jokainen lainahakemus käsitellään tapauskohtaisesti. Tärkein kriteeri lainansaannille on asiakkaan stressitestattu maksukyky. Lisäksi siihen voi vaikuttaa ostettava kohde ja esimerkiksi siihen kohdistuva korjausvelka. Jos asiakas ei selviydy tulevista korjauksista, niin lainansaannin edellytyksiä ei ole. Ostettava kohde, sijainti, kunto ja tulevat korjaukset vaikuttavat myös asunnon vakuusarvoon”, Niemi sanoo.

Entä millainen hakija on vahvoilla, kun asuntolainasta päätetään?

”Säännöllinen tulo eli maksukyky on kaikista tärkeintä. Jos maksukyky ja vakuudet ovat kunnossa, luotto voidaan myöntää”, Simula sanoo.

Jos on pariskuntana hakemassa asuntolainaa, ja toisen työpaikalla on vaikkapa yt-neuvottelut menossa, vaikuttaako se lainansaantimahdollisuuksiin?

”Lainamäärä ratkaisee. Siinä pitää ottaa huomioon se, pystyykö toinen osapuoli sitten selviämään lainasta, jos toisen työsuhde katkeaakin. Ja asiaan vaikuttaa myös se, onko sellaisella alalla, jossa on mahdollisuus työllistyä nopeasti uudelleen”, Simula sanoo.

”Asiakkaan työsuhteen mahdolliset epävarmat näkymät eivät automaattisesti sulje ketään yksilöä tai perhettä pois lainansaannista. Jokainen tilanne käsitellään tapauskohtaisesti”, Niemi sanoo.

Nykyään on tavallisempaa olla pätkätöissä tai vastaavissa epätyypillisessä työsuhteessa. Miten se vaikuttaa asuntolainaan, jos hakijalla ei ole vakituista kuukausipalkkaista työtä?

”Ei se suoraan tarkoita, että lainaa ei voisi saada, vaan kannattaa rohkeasti hakea. Silloin katsotaan esimerkiksi sitä, millä alalla hakija tekee töitä. Esimerkiksi opettajilla ja terveydenhoitoalalla määräaikaiset sopimukset ovat tavallisia etenkin uran alussa. Ja jotkut tekevät määräaikaisuuksia pidemmänkin aikaa, ilman että niiden välillä olisi pitkiä työttömyysjaksoja”, Simula sanoo.

Niemi viittaa edellisen kysymyksen vastaukseen.