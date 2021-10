Porin keskustassa mustavariksia on pesinyt lähes vuosittain ainakin vuodesta 1948 alkaen.

Mustavaris, joka tunnetaan myös peltovariksen nimellä, on tavallisen harmaan variksen kokoinen, mutta nimensä mukaisesti kokonaan musta. Vanhoilla linnuilla on myös tunnusomainen höyhenetön harmaanvalkea nokantyvi. Nuorilta linnuilta tämä tuntomerkki puuttuu, jolloin ne muistuttavat erehdyttävästi harvinaista nokivarista, joka on taasen läheistä sukua tavalliselle harmaalle varikselle. Pieniä eroja mustavariksen ja nokivariksen välillä on myös nokan ja pään ja pyrstön muodoissa sekä lentotavassa.