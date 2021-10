Tapalan peruspalvelukeskuksen remontti on Kankaanpään kaupungille jätti-investointi – yli 8 miljoonaa euroa on jo mennyt ja seuraavan vaiheen kustannusarvio on sitäkin suurempi

Kolmosvaiheen kustannusarvio on paisunut korona-aikana ja on nyt 9 miljoonaa euroa.

Tapalan peruspalvelukeskuksen mittava kunnostaminen on edennyt niin pitkälle, että kolmosvaiheen hankesuunnitelmaa on esitelty luottamushenkilöille. Kakkosvaiheessa remontoitiin myös etupiha.

Vuonna 1986 käyttöön otetun Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskunnostus on edennyt Kankaanpäässä siihen vaiheeseen, että edessä on remontin kolmosvaihe.

Edessä on mittava remontti ja myös uudisrakentamista. Jo toistaiseksi Tapalan peruskorjaukseen on mennyt 8,2 miljoonaa euroa. Kolmosvaiheen hintalappu on peräti yhdeksän miljoonaa, eli kyse on Kankaanpään kaupungin mittakaavassa isosta investoinnista.