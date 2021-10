Tarmo Thorström ideoi neuleiden kuviomallin perinteisistä pitsimalleista.

Raumalainen villapaita on pitsitaiteilija Tarmo Thorströmin uusin teos. Se on myös Joulukaupunki Rauman nimikkotuote.

Rauma

Neuleharrastajien suosimien islantilaisten ja norjalaisten villapaitojen rinnalle on nyt tarjolla aitoraumalainen vaihtoehto. Omaa joulukaupunkiaan rakentava Rauma on valmistanut tulevan lahjasesongin itse tehtäväksi lahjaksi pitsivillapaitamallin ja sen ohjeiston.

Pitsivillapaidan on ideoinut pitsitaiteilija Tarmo Thorström. Hänen yhteistyökumppanina suunnittelussa on ollut Katrina Salo. Villapaidan kuviointimallin pohjana ovat Uus kultseppä ja Mandeljepyri -raumanpitsit. Kuvio on sovellettavissa myös muihin neuleasusteisiin

Tarmo Thorström ideoi pitsisen neulemallin perustan viime keväänä. Hän toivoo, että pitsimalli lähtisi leviämään villa-asusteisiin ja samalla edistämään nypläysperinnettä, koska neulojia on merkittävästi enemmän kuin nyplääjiä. Esimerkkinä hän mainitsee Ylen Strömsö -ohjelman neuleen, joka on saavuttanut huomattavan suosion.

Joulukaupunki Rauma -hankkeen vetäjä, kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarinen toivoo puolestaan raumalaisten tarttuvan joukolla pitsiaiheiseen joululahjaideaan.

”Haastamme raumalaiset ja kaikki muutkin innokkaat neulojat tarttumaan puikkoihin ja neulomaan koko suvulle joululahjoiksi ihania pitsivillapaitoja, jotka sopivat sekä naisille että miehille. Lisäksi pitsimalli toimii myös vaikkapa pipoissa”, Satu Saarinen sanoo.

Tarmo Thorström on valinnut Rauma-neuleeseen käytettäviksi langoiksi kaksisäikeisen Myrskyluodon Villan -hahtuvalangan, joka on eurajokelaisen Ali-Unkin lammastilan ahvenanmaanlampaiden villaa.

Rauma-neuleen ohje on veloituksessa jaossa raumalaisissa neule- ja käsityöliikkeissä, Rauman kirjastoissa, museokaupassa sekä palvelupiste Pyyrmannissa. Ohje on ladattavissa sähköisessä muodossa Rauman kaupungin joulusivustolta. Ohjeesta on valmisteilla myös englanninkielinen versio.