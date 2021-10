Teollisuuden laitos-, putkisto-, automaatio- ja sähkötekniikan osaajista kisataan koko Suomen kanssa.

Rauma, Pori

Teollisuuden investointien ja suunnitteluprojektien parissa työskentelevät Sweco Industry Oy:n Rauman ja Porin tiimipäälliköt Johan Saarni ja Esa Kaarlejärvi toivoisivat, että Satakuntaan saataisiin teknisen alan asiantuntijoiden veto- ja pitovoimaa.

Työmahdollisuuksia olisi insinööritason osaajille, mutta rekrytointi on huomattavan vaikeaa ja kisaa käydään henkilöstöstä Suomen sisällä tosissaan.

Johan Saarni kuvaa tilannetta vertauksella, että insinöörejä on haettu kivien ja kantojen altakin, mutta rekrytointi Satakuntaan ei ole helppoa. Useatkaan ja jatkuvat haut eivät ole tuottaneet toivottua tulosta.

Sweco Industry Oy:n Satakunnan toiminnot koostuvat Rauman ja Porin toimipisteistä, joissa on yhteensä 55 henkilöä. Raumalla on myös Swecon rakennetekniikan yksikkö.

Teollisuustoimialan suunnitteluun ja projektijohtoon erikoistuneella Sweco Industry Oy:llä on Suomessa noin 550 työntekijää. Suomessa Swecon palveluksessa on noin 3 000 ja eri puolilla maailmaa yhteensä noin 18 000 työntekijää.

Johan Saarni kertoo Rauman yksikön tavoitteena olevan henkilömäärän kasvattaminen 12–15 henkilön vahvuuteen. Kolme insinööritason osaajaa otettaisiin Raumalle heti, ja jos saataisiin, Porissakin olisi työtilaisuuksia tarjouksessa saman verran.

”Satakunnassa on hyvä työtilanne ja meneillään paljon teollisuusprojekteja. Täällä tarvittaisiin esimerkiksi teollisuuden laitossuunnittelun ja putkistosuunnittelun osaajia”, Johan Saarni luettelee.

Esa Kaarlejärvi lisää listaan konetekniikan sekä automaatio- ja sähkötekniikan insinööritason osaajat, joita maakunta nyt tarvitsisi kipeästi.

Suotuisan tilanteen taustalla ovat Satakunnan alueen teolliset investoinnit. Johan Saarni arvioi erityisesti akkuteollisuuden ja kiertotalouden kehitysnäkymien olevan lupaavat. Suunnittelutyötä on mahdollista tehdä etänä ja yli maiden rajojenkin.

Ratkaisut: Lisää koulutusta ja vähemmän väheksyntää

Osaajaniukkuuden yhtenä keskeisenä selityksenä on maakunnan korkea-asteen ja tekniikan alan koulutuksen kapeus. Saarni ja Kaarlejärvi kannattavat lämpimästi pyrkimyksiä Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämiseksi ja laajentamiseksi.

Jos he saisivat laittaa tärkeysjärjestyksen, he suosisivat teollisuuteen suuntautuvaa konetekniikan ja sähköautomaation korkea-asteen opintomahdollisuuksien laajentamista. Lisäksi konetekniikan tutkintoon pitäisi ehdottomasti sisällyttää teollisuuden laitossuunnittelun kurssitarjontaa, josta esimerkkinä putkistosuunnittelu.

Nyt Satakunta joutuu kilpailemaan työvoimasta kasvukeskusten, esimerkiksi Tampereen, Oulun ja Turun, rinnalla ja oikeastaan takamatkalta. Koulutettujen muutto opiskelupaikkakunnalta on kynnyksen takana.

Johan Saarni rohkaisee Satakunnan markkinoimaan näkyvämmin mahdollisuuksiaan.

”Täällä on työtä tarjolla, asuminen edullista, liikkuminen helppoa ja luonto lähellä”, Saarni luettelee.

Suomen pohjoisesta kotoisin oleva Esa Kaarlejärvi kummastelee myös satakuntalaista vähättelyn ilmapiiriä. Vahvuuksia ei pidetä juuri esillä.

Maakunnan vahvan teollisuuden ja investointien ohella hän mainitsee esimerkkinä Porin Yyterin, jonka matkailumahdollisuuksia olisi syy tuoda esiin paljon enemmän valtakunnalliseen tietoisuuteen. Raumalla on merellisinä vahvuuksina veneily ja matkailun mahdollisuudet.

Koronaepidemian rajoitusten helpottuminen avaa Johan Saarnin mukaan uudelleen mahdollisuuksia markkinoida Satakuntaa ja työtilaisuuksia. Tiedossa on, että tekniikan koulutuspaikkakunnilla ovat käynnistymässä lähitulevaisuudessa rekrytointimessut ja -tapahtumat. Niille on suunnattava ja heitettävä verkot vesille.

TVO käynnistää Olkiluodossa oman koulutuslinjan

Teollisuuden Voimalla on henkilökuntaa noin 1 000. Yhtiö perustanut oman koulutuslinjan ydinvoiman ammattilaisten kouluttamiseen. Arkistokuva Olkiluoto 3 -ydinvoimalan valvomosta testivaiheesta.

Eurajoki

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on laajentamassa omaa koulutusjärjestelmäänsä Olkiluodon ydinvoimalaitosten käyttötoiminnan operaattoritehtäviin sekä voimalan muihin asiantuntijatehtäviin.

Uusi henkilöstön koulutusohjelma alkaa tammikuussa 2022 ja on kestoltaan 1,5 vuotta. TVO:n tavoitteena on tehdä koulutuspolusta pysyvä toimintamalli.

TVO:n henkilöstö- ja viestintäjohtaja Jaana Isotalo sanoo räätälöidyn koulutusohjelman rakentamisen olevan välttämätöntä, sillä tekniikan oppilaitoksista ei ole valmiina saatavissa ydinvoimalaitoksen käytön ja järjestelmien asiantuntijaosaajia. Tavoite on myös madaltaa kynnystä hakeutua ydinalan tehtäviin.

Ydinvoimalaitoksen käytön operaattorihenkilöiltä vaaditaan lisäksi erikseen laitoskohtainen lisensiointi. Lähtövaatimustasona on ollut ammattikorkeakoulutason koulutus. Uudessa koulutusohjelmassa myös ammattikorkeakoulun (AMK) insinöörikoulutus avaa mahdollisuuden voimalaitoksen erilaisiin asiantuntijatehtäviin, joissa on perinteisesti on toiminut diplomi-insinöörikoulutuksen suorittaneita

Jaana Isotalon mukaan Olkiluodossa tarjolla oleviin koulutuspaikkoihin ja työtehtäviin on kiinnostusta ja kyselyjä on tullut, vaikka tekniikan ja teollisuuden asiantuntijaosaajista on ilmeinen puute läpi Suomen.

Rauman kauppakamarin henkilöstöhallinnon ja koulutuksen valiokunnan puheenjohtajana toimiva Jaana Isotalo sanoo tekniikan ja teollisuuden eri toimialojen koulutuksen lisäämisen olevan avaintekijä. Hän iloitsee siitä, että maakunnassa haetaan laajasti ratkaisuja ongelmaan ja tiivistetään yritysten ja oppilaitosten koulutusyhteistyötä.

”On äärimmäisen tärkeää, että saisimme tänne lisää koulutusta ja myös korkeakouluasteelle. Satakunta on tosi hyvä alue, sillä täällä on laaja kirjo työllistymismahdollisuuksia ja hyvä työllisyystilanne”, Isotalo mainostaa.

Kilpailussa tekniikan opiskelijoista maakunta on takamatkalla. Jaana Isotalo neuvoo katsomaan näkymää esimerkiksi Itä-Suomen horisontista. Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja Winnovassa tehdään kyllä hyvää työtä, mutta valintatilanteessa isot paikkakunnat ovat edellä.

”Kyllä usein on niin, että töitä haetaan ensisijassa opiskelupaikkakunnalta”, Jaana Isotalo lisää perusteluksi.