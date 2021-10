Muistakin vuokrasopimuksista neuvotellaan Porin kävelykadulla sijaitsevassa keskuksessa.

Kauppakeskus Iso Karhu Porin kävelykadulla saa talven aikana uusia vuokralaisia tyhjiin tiloihinsa. Liikekeskuksen palvelutarjonta kasvaa, kun terveys- ja kuntoutuspalveluita tarjoava Coronaria asettuu kauppakeskukseen. Kauppakeskus saa myös uuden kenkäkaupan.

Myös muista vuokralaisista käydään koko ajan neuvotteluja, kertoo kauppakeskus tiedotteessaan.

Suomalainen terveydenhuollon yritys Coronaria avaa helmikuussa 2022 Isossa Karhussa kuntoutus- ja terapiatoimipaikan, joka sijoittuu kauppakeskuksen toiseen kerrokseen Isolinnankadun ja Liisankadun kulmaan. Coronaria lukeutuu Suomen suurimpiin terveydenhuollon yrityksiin ja on ainoa alan toimija, joka on täysin suomalaisessa omistuksessa.

Maaliskuussa Ison Karhun tarjonta kasvaa myös Click Shoes -liikkeellä. Click Shoes on vuonna 2001 perustettu suomalainen kenkäkauppaketju, jolla on nykyisin 26 myymälää ympäri Suomea. Isossa Karhussa Click Shoes sijoittuu keskuksen katutasoon Kultajousen viereen. Tällä hetkellä Click Shoesin liike on viereisessä Teljäntori -liikuksessa.

”Tekemämme strategia- ja visiotyö kantaa nyt hedelmää. Meillä on tavoitteena hakea uutta toimintaa kaupungin keskeisimmällä paikalla Porin ydinkeskustassa sijaitsevalle keskukselle. Tavoitteenamme on luoda Isosta Karhusta entistä enemmän kaupunkikeskustan ydin, jossa tavataan, hoidetaan asioita sekä hyvinvointia ja terveyttä”, toteaa keskuspäällikkö Tero Kormano.

