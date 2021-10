Rauman 250 000 euron valtuustosaliremonttia harkitaan vielä

Hankintalistalla uudet kalusteet, kokoustekniikka ja pintaremontti.

Rauman kaupunginvaltuuston kalusteet ovat palvelleet vuosikymmeniä. Kuluvan vuoden budjettiin on uudistukseen varattuna 100 000 euroa, mutta hankinta on lykkääntymässä.

Rauma

Kaupunginhallitus painoi harkintajarrua Rauman kaupunginvaltuuston kokoussalin kalusteiden ja tekniikan uusinnalle sekä salin pintaremontille. Saliremontti siirtyy harkittavaksi vuoden 2022 talousarviokäsittelyssä.

Virkamiesvalmisteluna oli päätösesittelynä kaupunginhallitukselle, että kuluvan vuoden 100 000 euron määrärahavaraus olisi käytetty uusien kalusteiden hankintaan. Hankinta olisi maksanut 95 000 euroa.

Kalustehankinnan lisäksi päättäjien ja virkamiesten toiveena on kokoussalin tekniikan uudistaminen sekä lattiapinnoitteen uusiminen ja seinien maalaus. Kokonaiskustannusarvioksi on hahmoteltu 250 000 euroa.

Osana remonttia on luonnosteltu valtuuston istumajärjestyksen ja katselusuunnan muuttamista. Toiveena on esitetty salin puolipyöreän erkkerin eli apsidin käyttöönottoa. Nyt se on valkokankaan peitossa enimmän aikaa.

Kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun tuloksena vs. kaupunginjohtaja Tomi Suvanto muutti päätösesitystään ja saliremontti siirretään vuoden 2022 talousarvion yhteyteen. Kaupunginhallitukselle tuodaan kokonaissuunnitelma valtuustosalin muutostoimista.