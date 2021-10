Porin teatterissa on voinut altistua koronalle viime lauantaina

Porin perusturva muuttaa altistumisista tiedottamista.

Porin teatterissa on viime lauantaina ollut koronaan sairastunut henkilö.

Pori

Porin teatterin Koiramäen Suomen historia -näytelmässä on ollut koronaan sairastunut henkilö katsomossa lauantaina 2. lokakuuta kello 13 alkaneessa esityksessä, kertoo Porin perusturva tiedotteessa.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Tiedottaminen oppilaitosten, päiväkotien ja julkisten tilojen korona-altistumisista muuttuu

Perusturva kertoo noudattaneensa koronaepidemian alusta saakka avointa tiedotuspolitiikkaa. Kaikista joukkoalistustilanteista on pyritty viestimään aktiivisesti ja ajantasaisesti. Tiedottamisessa on käytetty saman sisältöistä viestiä sekä sisäiseen että ulkoiseen tiedottamiseen.

”Rokotuskattavuuden parannuttua ja kansallisen strategian muututtua, on nyt tarkoituksenmukaista asteittain vähentää ulkoista viestintää koskien altistustilanteita. Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä linjasi 30. syyskuuta, että jatkossa oppilaitos- ja päiväkotialtistumisista ei enää automaattisesti julkaista mediatiedotteita, vaan ulkoinen viestintä hoidetaan kuntien verkkosivujen kautta.”

Perusturvasta viestitään edelleen aktiivisesti altistuneille ja heidän perheilleen Wilma-viestein tai tekstiviesteillä. Tiedotteen sisältö päätetään yhdessä kunnan tartuntataudeista vastaavien viranomaisten ja koulun tai päiväkodin johdon kanssa.

Kunnat ja sairaanhoitopiiri tiedottavat edelleen aktiivisesti merkittävistä joukkoaltistuksista. Lisäksi Satakunnan koottu epidemiologinen tiedote julkaistaan aina perjantaisin ATTR:n kokouksen jälkeen ja lisäksi tiedotetaan tarvittaessa.

Altistumistiedotteet perusturvan alueelta löytyvät jatkossa kootusti Porin kaupungin nettisivuilta uutisarkistosta.