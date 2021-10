Klupu-Saton 66 asuntoa säilyvät vuokra-asuntoina.

Rauma

Lapin kirkonkylässä sijaitsevat Kiinteistö Oy Klupu-Saton kolme asuinkerrostaloa ovat vaihtaneet omistajaa.

Rauman kaupunki on myynyt kiinteistöyhtiön osakekannan Vainio Kiinteistö Group Oy:lle. Ostaja on perheomisteinen kiinteistösijoitukseen erikoistunut perheyritys, jonka kotipaikka on Mynämäellä.