Kyseessä on 110 hehtaarin alue, josta 80 hehtaaria maata ja 30 vesialuetta. Kauppahinta on 8 miljoonaa euroa.

Pori

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense Internationalin tytäryhtiö Enersense Works on ostanut Pori Offshore Constructionsin koko osakekannan 4. lokakuuta, kertoo Porin kaupunki tiedotteessa.

Mäntyluodon telakkakiinteistön omistus ei jää Enersense-konsernille. Porin kaupunki kertoo, sen täysin omistama Suisto Kiinteistöt ostaa maa- ja vesialueet sekä rakennukset ja vuokraa ne takaisin Enersense-konsernille. Kyseessä on 110 hehtaarin alue, josta 80 hehtaaria maata ja 30 vesialuetta.

Kiinteistön kauppahinta on 8 miljoonaa euroa. Enersense-konserni on sitoutunut vuokraamaan kiinteistön vähintään viideksi vuodeksi ja vuosittainen pääomavuokra on 800 000 euroa. Vuokralainen huolehtii kaikista käyttökustannuksista.

Suisto Kiinteistöjen omalla pääomalla katetaan kauppahinnasta noin 2 miljoonaa euroa. 6 miljoonaa euroa rahoitetaan ensimmäisessä vaiheessa kaupungilta saadulla kassalainalla. Tämä kassalaina on tarkoitus muuttaa pankkilainaksi lähikuukausien aikana. Kauppaan ei käytetä Porin kaupungin talousarviossa olevia määrärahoja.

”On tärkeää, että kyseisen alueen toiminta säilytetään. Kaupunki uskoo Enersensen tuomaan kasvunäkymään ja siihen, että alue työllistää tulevaisuudessa enemmän kuin tällä hetkellä. Uskomme myös Porin satama-alueeseen, johon kohdistuu yritysten kasvavaa kysyntää. Viimeisimpänä esimerkkinä Critical Metalsin sijoittumishanke Tahkoluodon alueelle”, toteaa Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen tiedotteessa.