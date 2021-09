Korona on levinnyt koulussa rajusti. Altistumisia on jo luokka-asteilla 2, 6, 7, 8 ja 9.

Pori

Noormarkun yhtenäiskoulun johto sekä sivistystoimen ja perusturvan edustajat ovat juuri nyt kokoontumassa etäpalaveriin, jossa otetaan esille koko koulun siirtyminen etäopetukseen.

”Toivomme nyt etäopetusjaksoa turvallisuuden vuoksi”, kertoo vs. rehtori Katja Patoranta.

”Meillä on altistumisia useilla luokka-asteilla ja oppilaita on siirtynyt paljon karanteeniin. Opetus on nyt hyvin pirstaloitunutta.”

Altistumisia on jo luokka-asteilla 2, 6, 7, 8 ja 9.

”Voi olla, että niitä on tulossa vielä lisää.”

Koulu on ottanut kannassaan esille myös oppilaiden huoltajien huolen.

”Meillä on erinomainen valmius etäopetukseen”.