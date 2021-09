Hopearannan ikäihmisten päivätoiminta ja alkavat intervallijaksot on tältä viikolla peruttu.

Harjavalta

Harjavallassa on todettu koronavirusrypäs, jossa tähän mennessä on laboratoriokokein varmistunut neljä infektiota, kertoo Kessote tiedotteessa.

Ryppääseen liittyy Kessoten kotihoidon rokottamattomalla työntekijällä todettu koronavirusinfektio. Tilannetta on selvitetty Kessoten tartunnanjäljityksen toimesta ja tartuntojen lähde on selvillä.

Infektiolle on altistunut loppuviikon aikana 28 kotihoidon asiakasta ja yli kymmenen työntekijää. Altistuneiden kotihoidon asiakkaiden rokotuskattavuus on yli 95 prosenttia. Samaan tartuntaryppääseen liittyy joukkoaltistus Pirkkalan koululla, jossa altistuneita on 21 oppilasta ja kolme henkilökunnan jäsentä.

Tartunnanjäljitys on yhteydessä kaikkiin altistuneisiin. Rokottamattomat altistuneet asetetaan karanteeniin. Myös rokotetut altistuneet testataan varmuudeksi.

Kessotessa on henkilöstön karanteenien vuoksi jouduttu uudelleen järjestelemään henkilöstöresurssia. Tiedotteen mukaan tapahtuneen johdosta Hopearannan ikäihmisten päivätoiminta ja alkavat intervallijaksot on tältä viikolla peruttu.