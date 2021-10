Satakunnan Kansa selvitti, miten monen valtuutetun kotikunta on myös hänen työnantajansa. Tutkimuksen mukaan yhden kuntatyöntekijän lisäys 27-paikkaisessa valtuustossa kasvattaa kunnan menoja prosentilla, mikä tarkoittaa pienessäkin kunnassa helposti puolta miljoonaa euroa.

”Minun on vaikea nähdä, että jokin päätös olisi ollut erilainen sen takia, että päättäjien joukossa on ollut kuntatyöntekijöitä”, sanoo Eurajoen kunnan palkkalistoilla oleva kunnanhallituksen puheenjohtaja Vesa Jalonen (kesk).

Kuntatyöntekijöillä on Satakunnassa vahva edustus omien työnantajakuntiensa valtuustoissa. Tämä selviää Satakunnan Kansan tekemästä selvityksestä.

Heitä istuu maakunnan jokaisen kunnan valtuustossa. Pyöreästi joka seitsemäs satakuntalainen kunnan- tai kaupunginvaltuutettu on kotikuntansa kuntatyöntekijä. Satakunnassa on kaikkiaan 476 valtuutettua ja selvityksen mukaan heistä 69 on kotikuntansa kuntatyöntekijä. Erityisen paljon valtuustoihin on valittu opetus- ja hoitoalan kuntatyöntekijöitä, joita valtuustoissa istuu noin 50.