Koronatauon aikana remontoitu Karhuhalli aukeaa maanantaina

Koronarajoitusten vuoksi suljettunakin olleen Porin Karhuhallin talvikausi käynnistyy maanantaina 27. syyskuuta.

Vuonna 1992 valmistunutta Karhuhallia on kunnostettu epidemian aikana. Tänä kesänä on tehty pienimuotoisempia yleisilmeeseen vaikuttavia toimenpiteitä sekä jatkettu viime kesänä tehtyä päivitystä ilmanvaihtoon.

Myös ulkoalueiden järjestelyjä on uusittu saattoliikenteen osalta.

Kävijöillä on nyt ulkona käytössään erillinen jättö- ja noutoalue, jossa pysäköintiaika on 15 minuuttia. Tällä saadaan sujuvoitettua saattoliikennettä kaikkien osalta.

Karhuhallin sisätiloista on remontoitu wc-tiloja, pukuhuoneita ja käytäviä. Yleisön wc-tiloissa on uusittu laatoituksia sekä maalattu seiniä ja kattoja. Pukuhuoneiden ja käytävätilojen lattiat on pinnoitettu sekä pukuhuoneiden ilmanvaihtokone on uusittu.

Päällystetyn rata-alueen pinta on imuroitu kesän aikana kunnolla.

Hallimestari Jani Rantanen muistuttaa tiedotteessa, että koronaturvallisuuteen tulee yhä kiinnittää huomiota. Hygieniasuositukset ovat yhä voimassa ja hallin sisätiloissa tulee edelleen käyttää maskia muulloin kuin harjoitellessa.

Karhuhalli on avoinna maanantaista perjantaihin kello 7.30–23.30 sekä lauantaina ja sunnuntaina kello 7.30–23.00. Urheilukäyttö päättyy puoli tuntia ennen sulkemisaikaa.