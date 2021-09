Harjavallan BASF:n akkumateriaalitehtaan työmaalla on todettu 18 uutta tartuntaa tällä viikolla, 108 tartuntaa kaikkiaan – ulkomailta tulleiden rokotuksissa epäselvyyksiä

BASF:n työmaalla on todettu epidemian aikana kaikkiaan 108 koronatartuntaa. Kaikista sairastuneista kaksi on hoidossa teho-osastolla.

BASF:n akkumateriaalitehdasta rakennetaan Harjavallan Torttilaan. Arkistokuva on heinäkuulta 2021.

Harjavalta

BASF:n työmaalla on kuluneella viikolla todettu uusia tartuntoja 18. Näistä tartunnoista kolme todettiin töissä oleilla henkilöillä, loput tartunnan saaneista olivat jo karanteenissa.

Kaikkiaan akkumateriaalitehtaan rakennustyömaalla on todettu epidemian alusta yhteensä 108 tartuntaa ja 160 altistunutta. Kaksi sairastuneista on hoidossa teho-osastolla.

Porin Perusturva kertoi BASF:n epidemiatilanteesta perjantai-illan tiedotteessaan.

Työmaan tilanteeseen liittyviä karanteeneja ja eristyksiä päättyy lähipäivinä useita kymmeniä. Oireettomat työntekijät voivat palata työmaalle sen jälkeen.

Työmaalla jatketaan antigeeni- eli pikatestien tekemistä maanantaina ja keskiviikkona. Antigeenitestiin osallistuvat kaikki paitsi taudin kuuden viime kuukauden aikana sairastaneet.

Eristys- ja karanteenipäätökset perustuvat varsinaiseen PCR-testiin, mutta pikatestien käyttöönotto työmaalla on ollut onnistunut toimintatapa tilanteen kartoittamisessa, Perusturva kertoo.

”Kaiken kaikkiaan tilanne vaikuttaa olevan kontrollissa, mutta tiivis yhteistyö tartuntatautiviranomaisten ja akkutehtaan välillä jatkuu”, Perusturvan tiedotteessa todetaan.

Ulkomailta raportoitu myös rokotetodistusten väärennöksistä

Käytettävissä olevien tietojen mukaan tartunnan saaneista 108 henkilöstä 29 (27 prosenttia) on ollut täyden rokotussuojan saaneita. He ovat pääosin olleet lieväoireisia tai oireettomia.

Valtaosa (25) on saanut rokotuksensa ulkomailla, joten tietoja ei ole voitu tarkistaa. Esimerkiksi Romaniasta ja Bulgariasta on raportoitu myös rokotetodistusten ja rokotusten väärennöksistä, Perusturva kertoo.

”Ulkomailta tulevaan työkiertoon liittyen on tärkeää huomioida jatkossakin Suomessa käytössä oleva tartuntatautilain mukainen velvollisuus esittää rajalla koronatodistus”, Perusturvan tiedotteessa todetaan.

Mikäli henkilö on rokottamaton tai rokotesuoja on puutteellinen, vaaditaan negatiivinen PCR-testitulos maahan tullessa ja aikaisintaan 72 tuntia maahantulon jälkeen. Tutkimus on pakollinen rokottamattomille. Työmaalle ei voi saapua ennen negatiivista tulosta. Tutkimuksesta vapautuu koronarokotustodistuksella.

Jo yhden rokoteannoksen tiedetään tutkimusten mukaan antavan hyvän suojan vakavalta taudilta. Täysi rokotussarja estää yhdeksän kymmenestä vakavasta koronatautitapauksesta. Euroopassa käytössä olevat koronarokotteet antavat tutkimusten mukaan deltaviruksen lievältä tautimuodolta noin 50–80 prosentin suojan.

” ”Vierastyöntekijöitä rokotetaan myös mielellään”

Satakunnassa rokotuksen voi hakea myös muualta kuin omalta kotipaikkakunnalta.

”Vierastyöntekijöitä rokotetaan myös mielellään”, tiedotteessa todetaan.

BASF:n työmaalla on pop up -rokotusten toinen päivä keskiviikkona 29. syyskuuta. Rokotuksia helpottamalla pyritään nostamaan työmaan varsin alhaista rokotuskattavuutta.

Toimintatavoista akkumateriaalitehtaan epidemian hoitamiseksi on sovittu Keski-Satakunnan (Kessote), Porin perusturvan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntatautiviranomaisten, akkumateriaalitehtaan työnantajan ja alihankkijoiden edustajien kesken. Perjantaina iltapäivänä pidetyssä kokouksessa oli läsnä myös THL:n edustaja.

Tilanteen kehityksestä tiedotetaan seuraavaan kerran ensi keskiviikkona.