Pori

Väinölän koulussa on ollut altistumisia koronalle tiistaina ja keskiviikkona (21.–22.9.) 6A ja 6B-luokilla.

Kuudesluokkalaiset pitävät maskia ja THL:n uuden ohjeen mukaan karanteeniin asetetaan vain tosiasialliset lähikontaktit koulualtistuksissa. Altistuneita katsotaan olevan 12 oppilasta 6A-luokalla ja kolme oppilasta 6B-luokalla.

Henkilökunnan tilanne arvioidaan erikseen. Jos luokan oppilaalle tulee koronaan viittaavia oireita, hänen tulee hakeutua koronanäytteelle, oli hän karanteenissa tai ei.

Asiaa on käsitelty yhteistyössä perusturvan tartuntatautiviranomaisen ja koulun kanssa. Karanteenin pituus on 10 päivää viimeisestä altistumisesta eli 2. lokakuuta asti, mikäli oppilas on ollut koulussa keskiviikkona 22. syyskuuta.

Perusturva on alkuun yhteydessä altistuneiden huoltajiiin joko tekstiviestillä tai soittamalla. Jos ensimmäinen yhteydenotto on tekstiviesti, soitto pyritään joka tapauksessa tekemään lähipäivinä.