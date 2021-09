Sastamalalainen Jonna Karimäki kisasi kaksi triathlonkisaa, vaikka selässä oli suuri välilevyn pullistuma – Lähtöviivalla hänen tyttärensä saattavat sanoa: ”Älä äiti huku”

Jonna Karimäki on 37-vuotias sastamalalainen triathlonisti. Aloittaessaan lajin, hän sai uintiosuudella paniikkikohtauksia. Treenaaminen kuitenkin auttoi. Tänä kesänä haasteena on ollut välilevyn pullistuma.

Triathlonissa kisaava Jonna Karimäki on tottunut treenaamaan kovaa ja taistelemaan kipua vastaan. Välilevyn pullistuma on kuitenkin pakottanut hidastamaan. ”Välillä on ollut fiilis, että ei hitsi vieköön, ei tästä tule yhtään mitään. Mutta sitten taas kuitenkin itselläni on niin kova kilpailuvietti”, hän sanoo.

Kesäkuussa sastamalalainen Jonna Karimäki ui 1,9 kilometriä, pyöräili 90 kilometriä ja juoksi 21 kilometriä. Pyöräillessä alkoi tuntua kuin joku olisi polttanut hänen alaselkäänsä liekinheittimellä.

Karimäen laji on triathlon. Selän puutuminen pyöräilyn aikana on yleistä, kun pyörän päällä ollaan jopa tunteja putkeen.

Selän polttava tunne ei kuitenkaan ollut puutuminen tai lihasjumi. Se ei lähtenyt hieronnalla eikä kehonhuollolla. Urheilulääkäri ohjasi Karimäen varmuudenvuoksi magneettikuvaan. Selästä löytyi suuri välilevyn pullistuma.

Ennen syyn selviämistä Karimäki ehti kuitenkin sijoittua kesäkuussa Lahden Ironman-kisassa puolimatkalla oman ikäluokkansa viidenneksi. Se olisi oikeuttanut kisapaikkaan lajin Utahin MM-kisoihin.

Heinäkuussa Espoossa tuli oman ikäluokan perusmatkan SM-hopeaa.

Sastamalassa ei uimahallia ole, joten kesäisin Jonna Karimäki treenaa Pororannan uimalaiturilla.

Mikä Triathlon Triathlonin lajit ovat uinti, pyöräily ja juoksu. Täysmatka: uinti 3,8 km, pyöräily 180 km ja maraton. Puolimatka: uinti 1,9 km, pyöräily 90 km ja juoksu 21 km. Perusmatka: uinti 1,5 km, pyöräily 40 km ja juoksu 10 km. Puolimatkalla Jonna Karimäen ennätys on 4.42 ja perusmatkalla noin 2.20. Koko matkaa hän ei ole vielä kisannut.

Hukkuminen pelotti

Triathlonin lajeista uinti oli Karimäelle pitkään heikoin lenkki. Kisojen lähdössä on kymmeniä uimareita kerralla. Vaikka korona-aikaan lähtöjen kokoa on pienennetty, kontaktitilanteita tulee väkisinkin. Toisen jalka voi osua naamaan.

”Ruuhkatilanne tekee omaan päänuppiin sen, että apua, nyt joku ui ylitseni”, Karimäki sanoo.

Joskus Karimäki on saanut kisoissa uidessa paniikkikohtauksen ja hyperventiloinut. Silloin hän on kääntynyt uimaan selkää ja yrittänyt rauhoittua toisten kauhoessa ohi.

Myös Karimäen 8- ja 12-vuotiaita tyttäriä vesi mietityttää. He saattavat sanoa: ”Älä äiti huku.”

Karimäelle henkistä turvaa on tuonut märkäpuku, sillä se kelluttaa.

Hellesäillä kisoissa saatetaan kuitenkin antaa märkäpukukielto, jos lämpötila on liian korkea. Espoon Oittaalla heinäkuussa kielto annettiin, ja Karimäki ui elämänsä ensimmäisen kerran kisoissa ilman märkäpukua. Se sujui hyvin, ja oli yksi Karimäen parhaista uinneista.

Hukkumisen pelko ei Karimäen mukaan ole edes kovin aiheellinen. Uintiradan molemmin puolin on tarkkailijoita, jotka seuraavat, ettei kilpailijoista kukaan painu pinnan alle.

Toden teolla pelkoon on kuitenkin auttanut vain treenaaminen. Karimäki kertoo uintitekniikkansa menneen valovuosia eteenpäin. Tekemisestä on tullut varmaa, joten hän uskoo pelon olevan takana päin.

Kuka Jonna Karimäki Paljasjalkainen vammalalainen triathlonisti, 37 vuotta. Työskentelee Suomen Terveysravinnolla. Perheeseen kuuluvat aviopuoliso Sami Karimäki ja tyttäret Sofia ja Sara sekä kääpiöpinseri Peppi. Harrastaa luonnossa liikkumista perheensä kanssa. Pitää siivoamisesta ja hyvästä järjestyksestä. Kuvailee itseään sisukkaaksi ja tavalliseksi. Kilpailee triathlonissa 35–39-vuotiaiden naisten ikäluokassa. Sijoittui tänä kesänä Lahden Ironman-kisassa puolimatkalla oman ikäluokkansa viidenneksi ja voitti Espoossa perusmatkalla SM-hopeaa. Kisasi nuorena pitkän matkan juoksussa maajoukkuetasolla. Aloitti triathlonin vuonna 2015.

Missä raja kulkee?

Pitkän matkan kestävyysurheilussa sijoittuminen on lopulta paljon kiinni tahdonvoimasta. Tuskasta on päästävä yli. Kuinka siis voi erottaa, milloin suoritus on oikeasti oman terveyden vuoksi keskeytettävä?

Karimäki kertoo, että esimerkiksi Lahden helteisissä kisoissa ihmisiä tuupertui nestehukan seurauksena.

”Kyllä sitä äiti-ihmisenä välillä miettii, onko tässä mitään järkeä. Mutta se on myös mielenlujuutta tietää, milloin keskeyttää.”

Karimäen oma äiti kuoli vuonna 2017 syöpään. Sen jälkeiset kuukaudet kuluivat sumussa, mutta arki pyöri silti. Hän kertoo ajatelleensa, että eteenpäin oli vain ryömittävä.

Se tuntui tietyllä tapaa käännekohdalta. Karimäki oli aloittanut triathlon-harrastuksen vuonna 2015, mutta alku oli haparoiva. Äitinsä kuoleman jälkeen hän otti yhteyttä valmentajaan ja alkoi treenata tavoitteellisemmin.

Juoksu pannassa

Tällä hetkellä Karimäki kamppailee edelleen välilevyn pullistumansa kanssa. Hän kokee olevansa kuitenkin onnekas, sillä joiltain pullistuma vie kipuineen koko liikuntakyvyn.

Tärähtelyä aiheuttava treenaaminen, kuten juoksu, on pannassa. Kipu on läsnä, mutta Karimäki pystyy harjoittelemaan. Hän polkee pitkiä lenkkejä Sastamalan rantoja pitkin. Kaksi kertaa viikossa on yhteistreenit Ylöjärvellä.

Selkää on hoidettu ultraäänellä ja hieronnalla ja kipua on helpotettu sähköhoidolla. Karimäki myös vahvistaa selkäänsä jumppaliikkeillä päivittäin.

”Selkä on siitä jännä, että kukaan ei voi sanoa, että ensimmäinen marraskuuta voit alkaa treenaamaan normaalisti”, Karimäki sanoo.

Koronatilanteen ja selkänsä vuoksi Karimäki ei lähtenyt MM-kisoihin Utahiin.

Tähtäimessä hänellä on ensi kesän Lahden triathlon, eli Ironman-kisat.