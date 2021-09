Porin päivän perinteinen ohrankryynivelli siirtyy sukupolvelta toiselle. Perhe Pitkälä saapui vellille neljän sukupolven voimin: Alpo Pitkälä, 9 kk, vaunuissa vierellään Paavo Pitkälä, 3, vaari Auvo Pitkälä ja vanhemmat Aleksi ja Satu Pitkälä. Takaa oikealta vellilautasen kanssa paikalle saapui myös isomummo Arja Pitkälä. Aleksi Pitkälä on käynyt Porin päivän vietossa torilla lapsesta saakka, nyt perinne siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Myös Karstulasta kotoisin oleva Satu Pitkälä on jo tottunut perinteeseen. Paavo Pitkälä tosin valitsi vellin sijaan porilaisen, jollaisia on tehty kotonakin. ”Tämä on hyvää”, Paavo arvioi saatuaan porilaisensa tuulensuojaan.