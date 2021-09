Satakuntaliitto sekä Porin ja Harjavallan tekivät esityksen ympäristöllisten lupamenettelyjen uudistamiseksi

Harjavallan ja Porin kaupungit sekä Satakuntaliitto ovat jättäneet esityksen ympäristöllisten lupamenettelyjen pikaiseksi uudistamiseksi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle, elinkeinoministeri Mika Lintilälle sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarille.

Vaikka esityksessä ei ole mainintaa, taustalla lienee huoli Vaasan hallinto-oikeuden kesäiseen päätökseen hylätä Harjavaltaan jo pitkään rakenteilla olevan BASF:n akkutehtaan ympäristölupa.

Lupa on palautettu takaisin aluehallintovirastolle käsiteltäväksi.

Esityksen allekirjoittaneiden Porin kaupunginjohtajan Aino-Maija Luukkosen, Harjavallan kaupunginjohtajan Hannu Kuuselan ja maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilän mukaan Suomen nykyinen ympäristölupaprosessi on osoittanut erityisesti isojen, kansainvälisesti ja elinkeinorakenteen kehittämiselle merkittävien hankkeiden kannalta hankalaksi.

”Suomi menettää tänne suunnitellut ja tulevat investoinnit, jos ympäristöllisiä lupia koskeva päätöksentekoprosessi ei ole nopeaa ja sitovaa. Erityisesti juuri uuden teknologian nopeassa kehityksessä Suomi menettää kansainvälistä kilpailukykyään ja jää vihreästä kasvusta jälkeen, kun ympäristötavoitteita edistävät investoinnit eivät enää kohdistu Suomeen. Tehdastoimintojen sijoittuminen muille alueille maailmassa voi myös synnyttää suuremman riskin ympäristölle.”

Lupaprosessi ei saa kestää vuosia

Esityksessä vaaditaan muun muassa investointien lupamenettelyn tehostamista kohti yhden luukun periaatetta, lupaprosessin digitalisoinnin kehittämistä ja voimavarojen lisäämistä lupien käsittelyyn ja muutoksenhakutuomioistuimiin.

Lisäksi esityksessä vaaditaan määräajat päätöksen tekoon, jolloin toiminta on ennakoitavaa. Lupaprosessi ei saa kestää vuosia, vaan kuukausia.

Esityksessä on vertailumaana Alankomaat, jossa yksinkertainen lupa-asia luvataan hoitaa 8 viikossa. Jos tapaus on monimutkainen, käsittelyn määräaikaa voidaan pidentää kertaluonteisesti 6 viikolla, jolloin pidennetty aika on 14 viikkoa. Ellei lupaa ole käsitelty määräajassa, se myönnetään automaattisesti.

Laajassa menettelyssä lupapäätös on Alankomaissa tehtävä 26 viikossa. Monimutkaisessa tapauksessa määräaikaa voidaan pidentää 6 viikolla 32 viikkoon.

Uutista korjattu 24.9. klo 11.06. Esityksessä ei ollut mainintaa Harjavallan tehtaasta, vaan ylipäätään lupaprosessien pituudesta ja sitovuudesta.