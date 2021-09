Pohjan Voima suunnittelee Honkajoelle tuulipuistoa – Tornien korkeus 200 metriä, lavat nousevat 300 metriin

Asukkaille järjestetään keskustelu- ja tiedotustilaisuus ensi tiistaina.

Kankaanpäähän nykyisin kuuluva Honkajoki on ollut edelläkävijä tuulivoimassa. Tämä leveä kuljetus matkasi Kirkkokallion alueelle vuonna 2013.

Kankaanpään pohjoisosaan eli Honkajoen Haukkasaloon on suunnitteilla tuulipuisto, joka koostuisi enintään 14 tuulivoimalasta. Hankkeen taustalla oleva Pohjan Voima Oy on laskenut voimaloiden nimellistehon asettuvan 80–140 MW:n haarukkaan. Vuodessa tuulivoimaloiden on tarkoitus tuottaa sähköä 250–350 GWh.

Pohjan Voima Oy esitteli suunnitelmiaan Kankaanpään kaupunginhallitukselle maanantaina. Maakuntakaavassa Haukkasalo on merkitty tuulivoima-alueeksi. Alue sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Honkajoen keskustasta lounaaseen eli Siikaisten suuntaan.

Pohjan Voima julkistaa hankkeen ensi viikon tiistaina ja järjestää samassa yhteydessä alueen asukkaille keskustelutilaisuuden. Tilaisuus järjestetään koronan vuoksi etänä verkon välityksellä.

– Haluamme hoitaa projektit niin hyvin kuin mahdollista sekä ihmisten että luonnon kannalta. Me kuuntelemme asukkaita herkällä korvalla ja haluamme aitoa vuoropuhelua", Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo.

Mäkipelto on työskennellyt aiemmin mm. YIT:n energialiiketoiminnasta vastaavana johtajana sekä EPV Energiassa tuulivoimahankkeiden vetäjänä.

Suunniteltavien tuulivoimaloiden korkeus on 300 metriä: Tornin korkeus on 200 metriä ja siiven pituus 100 metriä. Yksittäisen voimalan nimellisteho on 6–10 MW.

– On hieno juttu, että olemme niin kiinnostava paikka, että alueemme kiinnostaa. kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mikko Uusitalo sanoo

– Lähtökohta on ollut se, että yritys on katsonut, minne tällainen tuulipuisto voisi sopia. Kaupungin tehtävänä on lähinnä kaavoitus ja sen seuraaminen, suhtautuvatko maanomistajat ja asukkaat myönteisesti hankkeeseen. He ovat avainasemassa, Uusitalo muistuttaa.

Pohjan Voiman mukaan projekti ei saa valtion tukia, eikä Kankaanpään kaupunki joudu investoimaan esimerkiksi alueen infrastruktuuriin lainkaan. Sen sijaan tuulipuisto tuottaa Kankaanpäälle kiinteistöverotuloja kymmenien vuosien ajan.

– Kyllä ne verotulot voivat olla merkittäviä. Ihan tarkka summa ei voi vielä olla tiedossa, mutta joka tapauksessa on tärkeää, että meillä on monia mahdolisuuksia energiatuotannossa, Uusitalo korostaa.

Voimalaitosalueiden vuokrasopimukset on yhtiön mukaan pääosin sovittu maanomistajien kanssa. Tuulivoimaloiden rakentamisen aikataulu riippuu kaavoitus- ja lupaprosessien etenemisestä ja alkaa Pohjan Voiman mukaan arviolta 2025–2027.

Yhtiö lupaa sitoutua työllistämään paikallisia yrityksiä tuulipuiston rakennusvaiheessa niin paljon kuin mahdollista ja aikoo käyttää sähköntuotannon käynnistyttyä paikallisia yrityksiä alueen kunnossapitoon.

Honkajoelle on suunnitteilla suhteellisen pienelle alueelle useampi tuulivoimahanke. Hankkeiden yhteisvaikutukset saattavat huolestuttaa alueen asukkaita, mutta ne selvitetään huolellisesti YVA-prosessin kautta, yhtiö tiedottaa.

Verkkokokous tuulipuisto-hankkeesta tiistaina 28. syyskuuta kello 18. Linkki tilaisuuteen löytyy osoitteesta www.haukkasalo.fi