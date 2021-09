Porin Päivää vietetään 23.–26.9.

Pori

Tulevana viikonloppuna juhlistetaan jo 61. kerran Porin päivää. Tapahtumia riittää torstaista sunnuntaihin asti. Poimimme alle vinkkejä jokaiselta päivältä. Kaikki tapahtumat löytyvät Porin päivän verkkosivuilta.

Torstaina 23.9. avautuu Porin matkakeskuksen alikulkukäytävä Porttaaliin valo- ja ääniteos Porisontti, joka on taidekollektiivi SWartin ja muusikko Tapani Rinnen yhteistaideteos. Taideteos on audiovisuaalinen kokemus, joka muuttuu eri vuorokauden- ja vuodenaikoina.

Perjantaina 24.9. on Rosenlew-museossa (Kuninkaanlahdenkatu 14) nähtävillä Pori-aiheisia elokuvia. Ohjelmistossa ovat: Porin uusi silta (1926), 400-vuotias Pori (1958) ja Pori, the City of Global Rhythms (1995), Reposaaren Alkon sulkeminen (1992) ja Finntitan Vuorikemia Oy (n. 1962). Elokuvia esitetään tauotta kello 11–17 , myös lauantainaja sunnuntaina.

Kello 11–14 Winnovan matkailualan opiskelijat myyvät porilaisia tuotteita kuten ohrankryynivelliä, kakkoa sekä plareja Winnovan monitoimitila Wilpertissä (Tekniikantie 2). Kohteessa on myös Onnenpyörä Pori-aiheisilla kysymyksillä.

Kello 11–18 voi osallistua Porin päivän mysteerivisaan museoissa: Satakunnan Museo (Hallituskatu 11), Luontotalo Arkki (Pohjoispuisto 7), Rosenlew-museo (Kuninkaanlahdenkatu 14), Rakennuskulttuuritalo Toivo (Varvinkatu 19). Visassa mukana olevat mysteeriesineet ja asiat ovat tuttuja Porin teollisesta ja kaupallisesta menneisyydestä. Mysteerivisa pyörii myös lauantaina ja sunnuntaina.

Perjantaina on ohjelmassa myös TiedeAreena keskusteluineen ja puheenvuoroineen, joita kuullaan kauppakeskus Puuvillassa ja ravintola Sofiassa. Mukana voi olla myös verkon kautta. Aiheina on muun muassa Satakunnan korkeakoulutus sekä koronan jäljet. Lasten yliopistoluento aiheesta Pallomeri - Itämeren tärkein osa? kuullaan verkossa, ja se vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Kello 17 Kauppakeskus Puuvillassa Gladiaattorit-ohjelmassakin kilpaillut porilainen voimavalmentaja ja personal trainer Pirita Ruusulaakso (noin 65 kiloa) yrittää vetää kymmentä Fiat 500 -autoa (noin 10 000 kiloa) samaan aikaan perässään niin pitkälle kuin pystyy.

Lauantaina 25.9. järjestetään Porin päivän perinteiset markkinat Porin kauppatorilla ja kävelykadulla kello 9–18. Pori-Seura myy perinteiseen tapaan torilla ohrankryynivelliä.

Kello 10–15 väkeä kutsutaan Rustauskoppiin kävelykadulle Mairen lähistölle kirjoittamaan oma porilainen rakkausviesti. Porin kaupunki on kokoamassa karunkaunista Pori-runokirjaa.

Kello 11–14 pääsee tutustumaan Reposaaressa sijaitsevan museohinaaja Santun ohjaamoon ja kansitiloihin.

Kello 11.30–12.30 keräännytään Porin päivän torijuhlaan Satakielilavan äärelle. Luvassa on Porin Vuoden yrityksen ja Vuoden nuoren yritysidean palkitseminen sekä Kaupunkiteko-palkinnon luovutus. Paikalla on myös tuore porilainen olympiamitalisti Matti Mattsson. Porin Päivän konserttina kuullaan Pori Big Band - ”On Tour 1971 - 2021” - 50 vuotta svengiä.

Kello 12 avautuu kauppakeskus IsoKarhun vapaana olevissa tiloissa kuudeksi viikoksi taidekokonaisuus Ars Pori Megastore. Mukana on yli 40 taiteilijan töitä. Kellarikerrokseen perustettavassa tapahtumatilassa tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia.

Sunnuntaina 26.9. kello 9–13 on ulkoilutapahtuma Toukarin lintutornilla (Jokisatamantie 200) ja sen läheisyydessä. Tilaisuudessa voi kysellä linnuista ja lintuharrastuksesta.

Kello 11–15 järjestetään lammasmarkkinat rakennuskulttuuritalo Toivon pihassa (Varvinkatu 19). Tarjolla on lampaaseen liittyviä myyntituotteita, ja pihan aitauksessa käyskentelee lammas.

Tiistaista sunnuntaihin Satakunnan Museon Kamarissa on myynnissä Pori-Seuran Porin päivän julisteita vuosilta 1984–2021.