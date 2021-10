Porin Sininauhan kehittämisjohtaja Anu Louhelaista on huolestuttanut korona-ajassa erityisesti käsidesin saatavuus. "Sitä käytetään paljon. Käsidesi on niin halpaa ja helposti saatavissa. Tämä näyttäytyy osassa asiakkaissa tosi raadollisena.”

"Kun tulee syksy, on pakko hankkia jostain mimmikaveri, jolla on kämppä”, sanoo asunnottomuuden kolmasti kokenut Toma – Porin ensisuojassa on tänä vuonna yöpynyt selvästi aiempaa nuorempaa väkeä