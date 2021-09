Eurajoen uintialennukset halutaan myös Verkkorantaan ja Merihelmeen

Laitakarin Merihelmi on suosittu sauna- ja uintipaikka. Arkistokuva.

Eurajoki

Eurajoella esitetään vesiliikunnan tukemisen laajentamista Merihelmen ja Verkkorannan palveluihin.

Eurajoen kunta on tukenut kuntalaisten uintiharrastusta jo vuodesta 2013. Käytännössä tämä on tarkoittanut 50 prosentin alennuslipukkeita lähiseudun uimahalleihin Poriin, Raumalle, Euraan, Harjavaltaan ja Ulvilaan. Lipukkeita on saanut Eurajoen pääkirjastosta ja Luvian lähikirjastosta.

Eurajoen hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnalle esitetään nyt, että Merihelmen ja Verkkorannan saunan uintimaksut otettaisiin saman tuen piiriin. Aloite tähän tuli Eurajoen vanhusneuvostosta.