Työmaalle tulee ensi viikolla pop up -rokotuspiste oireettomille, negatiivisen koronatestituloksen saaneille. Rokottamattomia lienee työmaalla paljon.

BASF:n Harjavallan tehdastyömaan koronatartuntarypään laajuus on vielä epäselvä. Testaamattomia on kymmeniä, ja työntekijöistä on merkittävä osa rokottamattomia.

Harjavalta

BASF:n akkumateriaalitehtaan työmaalla Harjavallassa varmistettiin perjantaina vain yksi uusi koronatartunta. Epidemia kiihtyi työmaalla noin viikko sitten ja varmistettuja tartuntoja oli perjantaihin mennessä yhteensä 87.

Epidemian hillitsemiseen Harjavaltaan erikseen perustetun tilannekeskuksen tiedotteen mukaan uusien positiivisten testitulosten vähäisyys verrattuna aiempiin päiviin selittyy sillä, että merkittävä osa altistuneista on jo käynyt testissä ja saanut tuloksen.

Porin perusturvan alueella on testaamatta vielä noin 50 BASF:n työmaahan liittyvää altistusta mahdolliselle virustartunnalle. Tilannekeskuksen arvion mukaan altistuneita on ollut kaikkiaan noin 200.

Epidemian tilannekuvaa arvioidaan yhä sirpaleiseksi, ja työmaalla työskentelevien yhteystietojen kerääminen on kesken. Tilannekeskuksen päätavoitteena on nyt saada mahdollisimman pian kokoon työmaan työntekijöiden tiedot ja selvitettyä rokotustilanne, -kattavuus sekä testitulokset.

Tilannekeskuksen mukaan työmaalla työskentelee paljon rokottamattomia työntekijöitä. Tästä syystä tulevalla viikolla työmaalle perustetaan pop up -rokotuspiste negatiivisen testituloksen saaneiden suojaamiseksi epidemialta.

Pikatestit käytössä, maskipakko työmaalla

Harjavallan tehdastyömaalla on paljon työkiertoa ulkomailta. Alihankkijayritykset ovat yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa tiedottaneet työntekijöilleen karanteenista ja siihen liittyvistä menettelyistä sekä testijärjestelmästä.

Tiedotuksen ja tiedonkeräyksen lisäksi henkilöstön ruokahuollon ja päivittäistarpeiden järjestäminen on työllistänyt alihankkijayrityksiä.

Työmaalla ovat käytössä omatoimisesti kotioloissa tehtävät antigeenitestit, joilla saadaan nopeasti alustava testitulos. Tilannekeskuksen tiedotteen mukaan pikatestillä positiivisen tuloksen saaneista työntekijöistä merkittävä osa on myös tarkemmalla PCR-testillä osoittautunut positiivisiksi.

Johtopäätöksenä on, että antigeenitesti näyttää suurella varmuudella oikein. Noin puolet BASF:n työmaan testatuista on osoittautunut PCR-testissä positiivisiksi, joten epidemiatilanne on otettava todella vakavasti, tilannekeskus viestittää.

Antigeenitestejä tehdään alihankkijayrityksissä vastakin siten, että työntekijät tekevät sen kotitestinomaisesti ja esittävät sen työmaalle saapuessaan. Testistä voi vapautua esittämällä koronatodistuksen, mutta testin tekeminen on silti suositeltavaa.

Ulkomailta saapuvilta edellytetään Suomessa käytössä oleva Finentryn mukainen 72 tunnin maahantulotutkimus. Tutkimus on pakollinen rokottamattomille. Tutkimuksesta voi vapautuu koronatodistuksella.

Maskipakko on asetettu koko työmaa-alueelle, myös ulkotiloihin, perjantaista alkaen. Käsihygieniasta huolehtimista ja taukojen porrastamista tulee tehostaa entisestään.

Tartunnanjäljitys kuormitettu

Epidemian torjuntaa hoitavat yhteistyössä Keski-Satakunnan terveyskeskuskuntayhtymän (Kessote), Porin perusturvan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntatautiviranomaiset sekä tehtaan työnantajan ja alihankkijayritysten edustajat.

Koronatartuntojen jäljitys on tällä hetkellä voimakkaasti ruuhkautunut. Harjavallan tehdastyömaan lisäksi jäljitys on kuormittunut Porissa useiden joukkoaltistumisten takia. Kaikkiin altistuneisiin ei pystytä heti ottamaan henkilökohtaista kontaktia.

Terveysviranomaiset kehottavat omatoimisuuteen oireiden seurannassa.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Lievienkin koronavirusinfektioon viittaavien oireiden ilmetessä on syytä tehdä oirearvio ensisijaisesti osoitteessa omaolo.fi tai soittaa Porin yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen, puh. 02 623 4333 joka päivä kello 8–16, muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan puh. 116 117.

Puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvion pohjalta ohjataan tarvittaessa koronanäytteenottoon tai infektiovastaanotolle.

Kessoten alueella näytteelle tulee hakeutua ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa kessote.fi tai soittamalla ajanvaraukseen, Harjavallan terveysasema puh. 02 6773922 ja Eurajoen terveysasema puh. 02 677 3935.

Lisätietoja testaamisesta sekä koronaviruksesta löytyy osoitteesta www.pori.fi/korona