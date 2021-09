Main ContentPlaceholder

Satakunta

Katso jättilista: Näin 27 miljoonan koronapotti jaettiin yrityksille Satakunnassa – Amadon toimitusjohtajan mukaan tuki on tärkeää, mutta vain pieni osa suhteessa menetyksiin

Business Finland on jakanut lähes miljardi euroa häiriötukirahoitusta eri yrityksille Suomessa. Satakuntakin on saanut siitä osansa. Teollisuus on saanut toimialueista selvästi eniten euroja alueella.

Amado Hotels Oy:n toimitusjohtaja Minna Koivunen on iloinen tuesta, mutta korona-arki ei ole vieläkään ohi. 110 000 euron häiriötukirahoitus oli silti iso apu Amadolle.

Business Finland myönsi korona-ajan häiriötilannerahoitusta yli 20 000 yritykselle Suomessa maaliskuun ja joulukuun välillä vuonna 2020. Satakunnassa apua sai yhteensä 537 yritystä. Niille annettiin rahaa noin 27 miljoonaa euroa. Suomen maakunnista Satakuntaan jaettiin kymmenenneksi eniten häiriötilannerahoitusta.