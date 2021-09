Helmentien tulipalon tutkinta on osoittautunut haastavaksi, tahallista sytyttämistä ei voida vielä sulkea pois laskuista – virkavalta toivoo myös yleisövihjeitä

Helmentien tulipaloon liittyviä vihjeitä voi toimittaa poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Pori

Poliisi jatkaa yhä Porissa Helmentiellä rajussa tulipalossa tuhoutuneen terminaalirakennuksen tutkintaa. Rakennus paloi maan tasalle maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Satakunnan Kansan tavoittaman tapauksen tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Erik Salonsaaren mukaan kaikki mahdollisuudet ovat tutkinnassa edelleen auki.

– Vielä emme pysty sanomaan oikein mitään suuntaan tai toiseen. Paikka on kohteena hankala. Kyseessä on iso alue tutkittavaksi, joka on palanut todella pahasti, hän kommentoi torstai-iltapäivällä.

Salonsaaren mukaan on vaikea arvioida, kuinka kauan poliisin tekninen tutkinta voi vielä kestää.

Sosiaalisessa mediassa ja Satakunnan Kansan verkkosivujen keskustelupalstalla on herännyt huolta siitä, että Helmentiellä roihunnut terminaalipalo liittyisi muihin Porissa viime aikoina syttyneisiin paloihin.

Karjalankadulla syttyi juhannusaaton iltana raju tulipalo VR:n vanhassa terminaalissa ja myöhemmin heinäkuun lopulla tuli riehui Porin taidemuseolla. Molemmissa tapauksissa on poliisin mukaan vahva epäilys, että palot olivat tahallaan sytytettyjä.

Salonsaari korostaa, että Helmentien tapauksessa palonsyy on edelleen auki, minkä vuoksi palon syttymisen mahdolliseen tahallisuuteen ei voida vielä ottaa kantaa.

– Totta kai mahdollista sekin on, mutta viitteitä sellaisesta ei ole tullut esille. Toki kun syy on vielä epäselvä, niin tuokin mahdollisuus on olemassa.

Poliisi kertoi keskiviikkona saaneensa joitakin vihjeitä Helmentien paloon liittyen, mutta ne eivät Salonsaaren mukaan ole toistaiseksi antaneet mitään ratkaisevaa tietoa.

– Mielellämme otamme lisää vihjeitä vastaan, sillä tutkinta on todella haasteellinen, Salonsaari sanoo.

Vihjeitä voi toimittaa poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.