Pihapiiriin uusi huoltorakennus, joka vapauttaa tiloja museotoimintaan. Ensimmäiseen kerrokseen suunnitellaan esteetöntä kulkua.

Rauma

Kaupungin arvorakennusten kärkipäähän kuuluva Rauman Vanha Raatihuone restauroidaan 250-vuotisjuhliin, joita vietetään vuonna 2026. Sitä ennen rakennuksessa on edessä vaativa restaurointi, jossa korjataan ajan saatossa tulleita vaurioita ja tehdään tilamuutoksia.

Suunnitelmana on rakentaa pihapiiriin uusi rakennus, johon sijoittuvat museon henkilökunnan työ- ja taukotilat, varastotilat sekä esteetön yleisö-wc. Noin 100 neliömetrin uudisrakennus vapauttaa raatihuoneen ensimmäisen kerroksen tiloja museokäyttöön. Suunnitelmana on, että lisätilaa saisivat maailmanperintökeskus sekä matkailupalvelut.

Ensimmäiseen kerrokseen järjestetään esteetön kulku, jotta museosta tulee kaikille saavutettava. Hissiä tai nostolaitteita ei voida rakentaa toiseen kerrokseen pääsyn avustamiseksi, mutta suunnitteilla on yläkerran esittely liikuntarajoitteisille nykyteknologialla virtuaalitodellisuutta hyödyntämällä.

Rakennuksesta on tehty tarkat kuntoselvitykset ja restauroinnin hankesuunnitelma on valmistumassa. Seuraavana vaiheena on restaurointisuunnittelijoiden kilpailutus ja yksityiskohtaisen suunnitelman laadinta. Suunnittelun on määrä valmistua 2023, jolloin käynnistyvät myös restaurointityöt.

Tiilikatto uusintaan ensi kesänä

Arkkitehti Minna Linnala Rauman kaupungin tilapalveluista sanoo vuonna 1776 valmistuneen raatihuoneen olevan ikäisekseen varsin kohtuullisessa kunnossa. Kosteuden ja ajan hampaan aiheuttamia vaurioita on tullut esiin kuntoselvityksessä, mutta ei erityisen dramaattisia.

Ensimmäisenä kunnostuskohteena on jo ensi kesänä rakennuksen vesikatto. Vanhassa tiilikatteessa on vuotoja, jotka ovat aiheuttaneet paikoitellen lahovaurioita. Myös raatihuoneen tornin kantavissa rakenteissa on lahovikoja. Minna Linnalan mukaan vauriot ovat selvitysten perusteella korjattavissa.

Kosteuden aiheuttamia vaurioita on jonkin verran perusrakenteissa rakennuksen itäpäässä ja kellarikerroksen tiloissa, muun muassa 1970-luvulla rakennetuissa wc-tiloissa.

Ratkaisuna on, että epäkäytännölliset saniteettitilat korvataan uusilla, jotka sijoittuvat piharakennukseen. Näin vältytään myös uusien vesi- ja viemärijohtojen asennuksilta raatihuonerakennukseen.

Rakennuksen perustusten kosteussuojaus ja salaojitus rakennetaan uudelleen, jotta maaperän kosteus ei enää pääsisi nousemaan rakenteiden rasitteeksi.

Ennen pihan kuivatusjärjestelmän rakentamista on tehtävä arkeologiset kaivaukset ja tutkimukset, sillä pihatantereen alla saattaa piillä historiallisia jäänteitä. Arkeologiset kaivaukset alkavat ensi kesänä.

Varsinaiset restaurointityöt alkavat vuoden 2023 lopulla. Tavoite on, että restaurointi valmistuu 2026.